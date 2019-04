Bürgerschaftswahl Bremen: So heiß zeigt sich FDP-Kandidatin Lencke Steiner auf Instagram

Lencke Steiner ist nicht nur eine seriöse Politikerin, sondern auch eine junge erfolgreiche Frau, die sich gerne etwas lasziver auf Instagram präsentiert.

Am 26. Mai findet die Bürgerschaftswahl in Bremen statt

Lencke Steiner tretet als Spitzenkandidatin für die FPD an

Die Unternehmerin wurde durch ihre Teilnahme an der VOX-Sendung "Die Höhle der Löwen" bekannt

Auf Instagram zeigt sich die Bremerin auch etwas "aufreizender"

Bremen - Am 26. Mai wird in Bremen gewählt. Es geht um die Neu-Aufstellung der Bremischen Bürgerschaft. Unter den Spitzenkandidaten ist auch ein ehemaliges TV-Sternchen, wie nordbuzz.de* berichtet: Ex-VOX-"Löwin" Lencke Steiner tritt als Spitzenkandidatin für die FDP an (alles zu den Parteien bei der Bürgerschaftswahl in Bremen finden Sie bei kreiszeitung.de*). Auf Instagram zeigt sich die erfolgreiche Unternehmerin und Politikerin unerwartet freizügig.

FDP-Kandidatin Lencke Steiner: Von "Die Höhle der Löwen" in die Politik

Viele kennen sie aus der VOX-Sendung "Die Höhle der Löwen": Lencke Steiner nahm 2014 und 2015 als Investorin an der Fernsehshow mit Franck Thelen und Judith Williams teil. Dann verzichtete die 33-Jährige auf weitere Teilnahmen, um sich auf ihre politische Karriere zu konzentrieren. Und diese Entscheidung scheint richtig gewesen zu sein, denn heute ist die gebürtige Bremerin sogar Vorsitzende der FDP-Fraktion in der Bremischen Bürgerschaft und tritt als Spitzenkandidatin zur Bürgerschaftswahl 2019 an.

Bürgerschaftswahl Bremen: FDP-Kandidatin Lencke Steiner ist jung, erfolgreich und attraktiv

Die Politikerin ist auch auf den sozialen Medien sehr präsent und postet gerne Bilder von ihren öffentlichen Auftritten. Doch ein Blick auf alte Schnappschüsse zeigt, dass Lencke Steiner nicht nur eine sehr erfolgreiche und karriereorientierte Frau ist, offensichtlich liebt sie es auch zu feiern und sich manchmal etwas aufreizender zu zeigen. Ein Instagram-Foto beispielsweise zeigt die 33-Jährige, lediglich mit einem knappen Bikini bekleidet, während sie einen Kopfstand macht. Dazu schreibt sie: "Mit Yoga in den Sonnenuntergang". Sichtbar ist auch ein neckisches, schwarzes Tattoo am unteren Rücken der Politikerin.

FDP-Kandidatin Lencke Steiner zeigt laszive Seite auf Instagram: "Nice"

Die meisten Follower zeigen sich vom besonderen Schnappschuss sehr begeistert. Eine Frau schreibt zum Beispiel: "Nicht schlecht." Ein weniger Yoga-Affin-Follower will wissen: "Warum zum Teufel machst du das?" Und einer hat eine besondere Bitte an die Politikerin: "Liebe Lencke, bitte auch mal von der anderen Seite ein Bild." Ein weiteres Foto postete Lencke Steiner nach einem Wiesn-Besuch in München. Wie die Tradition es will, trägt sie dabei ein rosafarbenes Dirndl mit einem sehr weiten Ausschnitt, der tiefe Einblicke gewährt. Dazu haben die Follower nur einen Kommentar: "Nice".

