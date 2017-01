Heftiger Shitstorm für Bayern-Spielerfrau wegen Sarah Lombardi

Berlin - Die schlechte Außenwirkung von Sarah Lombardi scheint abzufärben. Wegen eines Selfies mit der 23-Jährigen muss sich jetzt eine Bayern-Spielerfrau viele Hass-Kommentare gefallen lassen.

Sarah Lombardi bekommt auf Facebook regelmäßig ihr Fett weg: unter jedem Beitrag der 23-Jährigen hinterlassen zahlreiche User ihre Hass-Kommentare. Ob es um Posts für ihre Werbesponsoren geht oder einfach nur um Bilder ihres Sohnes oder ihrer Mutter: überall finden sich die Beschimpfungen. Seit ihrem Seitensprung mit ihrem Ex-Freund Michal T. kommt die Netzgemeinde nicht zur Ruhe. Viele Fans wollen und können nicht akzeptieren, dass sich die Kölnerin nach dem Fehltritt immer noch als die vorbildliche Mutter in der Öffentlichkeit präsentiert. Selbst wenn sie stets betont, dass sie ihren Betrug bereue, auch wenn es „nicht nur“ „kein One-Night-Stand“ gewesen sei. „Ich möchte nicht gehasst werden. Ich habe niemanden umgebracht, nichts Schreckliches verbrochen“, beteuerte sie jüngst in einem Interview mit der Bild.

Cathy Hummels wird im Netz beschimpft

Um nun ihr Image als strahlendes Popsternchen wieder aufzupolieren, reiste Sarah zur Fashion Week nach Berlin, für ihren ersten öffentlichen Auftritt nach der Fremdgeh-Affäre. Zusammen mit ihrer Mutter Sonja Strano besuchte sie unter anderem die „Riani“-Modenschau und machte natürlich auch das ein oder andere Selfie. Auf einem davon taucht auch Bayern-Spielerfrau Cathy Hummels auf. Und prompt ging es wieder rund in den Kommentaren unter dem Bild‘. Sprüche wie: „Oh mein Gott..dumm und dümmer..“ oder „hätte nie gedacht, dass Cathy mal mit jemandem ein Foto macht, wo sie für mich die sympathischere ist“, gehören noch zu den harmlosesten. In Windeseile braute sich ein schlagkräftiger Shitstorm zusammen. Über 1100 Kommentare (Stand: Donnerstag, 14 Uhr) haben sich mittlerweile dort angesammelt. Ein User meinte gar: „Ich glaub, Cathy Hummels hat noch nie so viele Reaktionen auf ein Bild bekommen.“

Hier geht‘s zum Facebook-Post von Sarah Lombardi

Singt Pietro über sein Liebesleben?

Aber auch Pietro Lombardi heizte unlängst die Gerüchte um sein eigenes Privatleben wieder an. Nach seinem Auftritt bei Stern TV teilte er ein Snapchat-Video mit seinen Fans, in dem er sang: „Wir beide bleiben unter uns und nennen es Sex ohne Grund.“ Medien spekulierten sofort, dass es sich bei der Angebeteten um TV-Sternchen Angelina Heger handeln soll. Doch Pietro dementierte die Gerüchte wütend auf Facebook und meinte: „die dreckigste Lügengeschichte der Welt.“

Patrick Steinke/SnackTV