Kein Ehering am Finger: Noch ein verdächtiges Detail am Dirndl entdeckt

Spätestens mit dem Wechsel von Mats Hummels zurück zum BVB gibt es immer neue Ehe-Gerüchte. Nun heizte ausgerechnet Cathy Hummels bei einem Auftritt die Spekulationen neu an.

München - Sie leben fast 500 Kilometer Luftlinie voneinander entfernt: Cathy Hummels und ihr Ehemann Mats. Er in Dortmund, sie in München. Ein Umzug der Influencerin mit Söhnchen Ludwig ist zunächst nicht geplant - der Kleine soll weiter in der Heimat aufwachsen. Und ihre Fans fragen sich: Stimmt etwas nicht in der Ehe? Cathy Hummels versucht diese Spekulationen im Keim zu ersticken: Das Paar pendle derzeit, „das gelingt uns im Moment ganz gut“, behauptet die 31-Jährige. Man suche außerdem in der Westfalenmetropole ein Haus. Mit Dortmund habe sie kein Problem, sie sei „sehr gerne“ dort.

Cathy Hummels: Ausgerechnet auf ihrer Dirndl-Präsentation fallen zwei Dinge auf

Doch nun flammten erneut Gerüchte über eine Ehekrise im Hause Hummels auf! Ausgerechnet bei der Präsentation ihrer neuen Dirndl-Kollektion in München fiel aufmerksamen Beobachtern etwas auf. Cathy Hummels hatte keinen Ehering am Finger und nicht nur das - die Schleife ihrer Dirndlschürze trug sie auf der linken Seite. Dabei weiß jede traditionsbewusste Bayerin: Wer die Schleife links trägt, ist ledig oder sogar noch zu erobern, wie auch die tz.de* vor dem Oktoberfest 2018 berichtete. Verheiratete Frauen tragen die Schleife dagegen auf der rechten Seite.

Fans bohren bei Cathy Hummels nach: „Wo ist der Ehering?“

Unter einem Videointerview mit Cathy Hummels, das die Zeitschrift Bunte auf Instagram veröffentlichte, sammeln sich die Kommentare: „Wo ist der Ehering?“, „Trägt die liebe Cathy die Schleife nicht auf der falschen Seite?“, „Kein Ehering, Schleife links, die sind doch schon getrennt!“

Video: Cathy Hummels präsentiert mit Papa die neue Dirndl-Kollektion

Auf Hummels eigener Instagram-Seite machen sich Fans lustig. „Im Eifer des Gefechts kann man schon mal den Ehemann vergessen!“, schreibt eine Userin. „Sie trägt auch keinen Ehering. Naja, passt vielleicht gerade nicht zum Dirndl“, antwortet eine andere Frau auf Instagram sarkastisch.

Hat Dirndl-Designerin Cathy Hummels die Schleife falsch gebunden?

Wilde Spekulationen - doch die Frage bleibt: Hat Hummels lediglich vergessen, den Ehering zu tragen und die Dirndl-Schleife auf der richtigen Seite zu knoten? Letzteres wäre für eine Dirndl-Designerin tatsächlich etwas peinlich. Andererseits erscheint es kaum vorstellbar, dass die Prominente ausgerechnet auf diesem Weg eine mutmaßliche Ehekrise in die Öffentlichkeit tragen würde.

Ehe-Gerüchte? Das spricht gegen eine Krise bei Cathy und Mats Hummels

Was auf jeden Fall gegen die Ehe-Gerüchte spricht: Frau Hummels kämpft wie eine Löwin für den guten Ruf ihres Fußballer-Mannes. So wehrte sie sich jüngst gegen eine Behauptung von Bayern-Trainer Niko Kovac.

Außerdem genoss das Ehepaar gemeinsam die Sommerpause in den USA. Dabei entstanden auch freizügige Bikini-Fotos von Cathy Hummels in Miami.

Anfang Juli war Cathy Hummels auf jeden Fall im Pott und schwärmte auf Instagram über die Schönheit der Ruhr. Das kam wiederum bei ihren Münchner Followern überhaupt nicht gut an.

*tz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes