Cathy Hummels postet Foto vor Münchner Sehenswürdigkeit - aber alle lassen den Blick weiter runter wandern

Cathy Hummels hält ihre Fans auf ihren Accounts bei Instagram und Facebook auf dem Laufenden. Nun hat die 29-Jährige ein Foto von sich gepostet. Mit dieser Reaktion hat sie bestimmt nicht gerechnet.

München - Cathy Hummels hat mittlerweile über 277.000 Follower auf Instagram, und es werden immer mehr. Das ist gut fürs Geschäft. So kann die junge Mama mit ihren Social-Media-Kanälen Geld verdienen, obwohl der kleine Ludwig gerade mal zwei Monate alt ist.

Das passt nicht jedem, doch Cathy Hummels lässt jede Kritik an sich abperlen. Vor kurzen hat eine Modekette nun die hübsche Spielerfrau für sich entdeckt, um für sein Label zu werben.

Auf dem Foto trägt die 29-Jährige deren Klamotten. Allerdings scheint sich für ihr Outfit scheint sich kaum jemand zu interessieren. Alle lassen ihren Blick weiter runter wandern. Denn ein Detail zieht die Augen der Fans magisch an. Und das zeigt nackte Haut und überhaupt kein Stück Stoff!

Für die Aufnahme posiert Cathy Hummels mit geballten Fäusten vor den Haupteingang der Akademie der Bildenden Künste in München. Dabei hat sie ihre Arme so hoch gerissen, dass es den knappen Pulli hochzieht. Ups! Und so blitzt über der Jeans der Bauch heraus. Aber es eben nicht nur ein Bauch. Sondern der von Cathy Hummels, und die Follower sind völlig aus dem Häuschen.

„After-Baby-Body“ von Cathy Hummels

Denn erst am 11. Januar kam das Söhnchen von Cathy und Mats Hummels zur Welt. Gerade mal zwei Monate ist das nun her. Doch der Bauch ist ganz flach. Kein Gramm Fett ist zu sehen. Wer genau hinguckt, kann sogar die beiden Hüftknochen erkennen. Für diese umwerfende Figur gibt es Applaus und Lob: „Du bist wunderschön, Top-Figur“ und „Wow, tolle Figur“ kommentieren die Fans.

Doch wie hat die 29-Jährige das überhaupt geschafft, nach der Geburt so schnell wieder fit zu sein? „Hallo Cathy. Du siehst echt super aus, gesund und glücklich. Mutter sein steht dir. Wie viel Kilos hattest du in der Schwangerschaft zugenommen? Wenn man fragen darf“, erkundigt sich eine Nutzerin. Eine andere schreibt mit einem gewissen Augenzwinkern: „Ach du meine Güte... ist das dein After-Baby-Body? Ich hasse dich dafür, dass du so schon wieder so toll aussiehst. Bitte sag, dass dieses Bild ein Pre-Babybody Bild ist ... nur damit ich mich besser fühle.“

Im Sommer sorgte Cathy Hummels mit einem Pool-Foto für Wirbel, wie tz.de* berichtet.

Cathy Hummels - das ist ihr Figur-Geheimnis

Cathy Hummels schwört auf Yoga, wie sie auch auf ihrem Instagram-Account verrät. Sonnengrüssen und Kniebeugen haben die Schwangerschaftspfunde bei der frischgebackenen Mama purzeln lassen.

Lesen Sie hier: Baby da! Mats und Cathy Hummels zeigen Sohn bei Facebook.

