Cathy Hummels postet heißes Bikini-Foto - fünf Minuten später wird es richtig schmerzhaft

Cathy Hummels hat es mal wieder getan: sich selbst im Bikini abgelichtet. Doch was ihr im Anschluss passierte, dürfte ziemlich schmerzhaft gewesen sein.

Hamburg - Cathy Hummels im Bikini - eigentlich kein außergewöhnlicher Anblick. Dieses Mal präsentiert sich die Spielerfrau von hinten, zeigt ihre schlanke Taille, ihren durchtrainierten Rücken sowie ihren knackigen Po. Doch so toll der Schnappschuss aus dem Hamburg-Urlaub ist, so schmerzhaft wurde es danach für die 30-Jährige.

In ihrer Bildunterschrift schreibt sie: „Schönes Bild, oder? Fünf Minuten danach wurde ich von einer Wespe gestochen ... natürliches Brazilian Butt Lifting“. Autsch!

Cathy Hummels bekommt hauptsächlich positive Kommentare

Für alle, die es nicht wissen: Ein „Brazilian Butt Lift“ ist eine Po-Vergrößerung beziehungsweise Po-Straffung. Cathy Hummels wurde also vermutlich in den Hintern gestochen. „Dieses Jahr ist es mit den Wespen auch ganz schlimm“, kommentiert eine Userin, während ein anderer auf Instagram meint: „Wenn die Wespe dir in den Po gepiekst hat, kann ich das gut nachvollziehen, ist ja auch sehr reizvoll. Gute Besserung.“ Alle sind sich einig: „Die Wespe hat Geschmack.“

„Hübsche Frau, aber doch bisschen zu dürr“

Nur wenige geben negative Kommentare über die dünner werdende Figur von Cathy Hummels ab: „Hübsche Frau, aber doch bisschen zu dürr, ich persönlich finde an einer Frau darf was dran sein. Naja, ist nur meine Meinung. Jeder soll so aussehen wie er möchte.“ Die letzten Wochen sorgte Hummels mit dem Zurschaustellen ihres übrig gebliebenen Babybauch-Specks für viel Zuspruch, während sie sonst auch oft Kritik für ihre freizügigen Fotos erntet. Der neueste Aufreger war ihr laut den Fans „völlig unpassendes“, Outfit zur Taufe ihres Söhnchens Ludwig.

rm