Cathy Hummels zeigt sich im Bikini - doch die Fans bringt eine bestimmte Sache auf die Palme

Cathy Hummels (30) ist im Instagram-Rausch. Ein Bild nach dem anderen postet die Spielerfrau zur Zeit. Die Fans haben fast jedes Mal etwas auszusetzen - so auch diesmal.

München - Cathy Hummels im Bikini - der Anblick ist nicht neu. Cathy Hummels erntet einen Shitstorm - auch das ist ebenfalls nichts Neues. Der Grund für die negativen Kommentare ist diesmal allerdings ein anderer als sonst: Und zwar Enten. Genauer gesagt, der Umstand, dass Cathy diese Enten füttert.

Aber von vorne: Die 30-jährige Spielerfrau verbrachte einen schönen Sommertag am See. Mit dabei natürlich Söhnchen Ludwig. Zu dessen großer Freude fütterte sie laut dem Stern in einer ihrer Instagramstories vergnügt die Enten am See mit Brotkrumen. Was idyllisch aussieht, scheint für die Follower von Cathy Hummels ein absolutes No-Go zu sein. Dutzende kommentieren unter einem Bild, das Cathy Hummels an einem See mit einer Ente zeigt, dass sie doch bitte unter gar keinen Umständen Enten füttern solle.

Cathy Hummels entschuldigt sich

Die einstimmige Begründung: „Bitte keine Enten füttern, sie vertragen Brot und Brötchen nicht und können daran qualvoll sterben! Viele wissen das leider nicht!“ Andere machen der 30-Jährigen alternative Vorschläge: „Bitte liebe @catherinyyy nimm das nächste Mal einfach ein paar Haferflocken, statt Brot mit. Somit bringst du deinem süßen auch noch etwas Gutes bei, indem du ihm lernst, dass man Enten nicht mit Brot füttern soll.“

Später entschuldigte sich Cathy Hummels in einer anderen Story fürs Entenfüttern und gab zu, das alles nicht gewusst zu haben. "Nächstes Mal weiß ich Bescheid", schrieb sie mit einem traurigen Smiley.

„Wolverine ist nichts dagegen. Armes Baby!“

Doch es scheint egal zu sein, was Cathy macht, sie wird nahezu unter jedem Foto angefeindet. Das Ganze nimmt skurrile Ausmaße an. Unter einem Foto, auf dem zu sehen ist, dass Cathy ihre Fingernägel etwas länger trägt, schreiben Follower über die Gefahr, dass Babys dadurch „zerfetzt“ werden können. „Wolverine ist nichts dagegen. Armes Baby“, schreibt ein Fan gehässig. Während ein anderer sie verteidigt: „Hat denn das Jugendamt Kontakt zu Nagelstudios, damit man Damen mit langen Nägeln gleich meldet?

Beba Ein Beitrag geteilt von Cathy Hummels (@catherinyyy) am Aug 21, 2018 um 12:12 PDT

Was haben die Follower gegen Cathy Hummels?

Nicht nur für die aus der Sicht von manchen „unverantwortlichen“ Fehler, die Cathy laut ihren Fans mit Baby Ludwig begeht, wie beispielsweise den Kleinen vor einen Laptop zu setzen, wird sie angefeindet. Auch für ihre Outfits muss sie regelmäßig Kritik einstecken: Zur Taufe ihres Kindes sei sie völlig unpassend gekleidet gewesen, kritisierten viele. Ihr neuestes Bild zeigt Cathy bei einer Hochzeitsfeier ganz leger in flachen Schuhen - auch an diesem Look lassen die Follower kein gutes Haar.

Ein Foto, für das sie dagegen beinahe nur Komplimente einheimste, gibt es hier zu sehen: Cathy Hummels lässt auf neuem Bikini-Foto ganz tief blicken - „Ich liebe deine Brüste“.

rm