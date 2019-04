„Riesengroße Dummheit“: Cheyenne Ochsenknecht von Gericht verurteilt

Cheyenne Ochsenknecht (19) möchte als Model durchstarten. Doch nun macht die Tochter von Uwe und Natascha Ochsenknecht wegen einer ganz anderen Sache Schlagzeilen.

Berlin - Das Nesthäkchen aus dem Ochsenknecht-Clan hat sich ziemlichen Ärger eingebrockt. Cheyenne Ochsenknecht (19) musste sich am Donnerstag in Berlin vor dem Amtsgericht verantworten.

Der Grund: Die kleine Schwester von Jimi Blue (27) und Wilson Gonzalez (29) hatte im September 2018 einen Autounfall in Berlin gebaut. Allerdings hatte die Fahranfängerin, laut Bild, 0,69 Promille im Blut.

Für einen Führerscheinneuling ein absolutes NoGo. Denn in der Probezeit und für Autofahrerinnen und Autofahrer unter 21 Jahren gilt seit 2007 nach der Straßenverkehrsordnung ein absolutes Alkoholverbot (§24 StVG) - die sogenannte Null-Promille-Grenze. Wer den Führerschein schon länger in der Tasche hat, muss sich übrigens an die gesetzliche 0,5 Promillegrenze halten.

Cheyenne Ochsenknecht: Ist ihren Führerschein erstmal los

Cheyenne Ochsenknecht wurde nun wegen fahrlässiger Gefährdung des Straßenverkehrs verurteilt. Ihre Fahrerlaubnis wurde eingezogen und sie könne diese nun in vier Monaten neu beantragen.

Die 19-Jährige war damals wohl mit ihrem Fiat 500 unterwegs. Den kleinen Flitzer hatte sie von ihren Eltern zu ihrem 18. Geburtstag im Juli geschenkt bekommen.

Cheyenne Ochsenknecht bereut ihren Fehler jedoch zu tiefst. In ihrer Instagram-Story schreibt die 19-Jährige: „Vor acht Monaten habe ich eine riesengroße Dummheit gemacht und denke seitdem jeden Tag daran. Ich bin sehr froh, dass bei dem Unfall niemand ernsthaft verletzt wurde. Ich hatte drei Glas Sekt auf einem Geburtstag getrunken und nichts gegessen. So etwas passiert mir niemals wieder.“

ml