Hasselhoffs geheime Hochzeitspläne 

Hayley Roberts verrät die Hochzeitspläne ihres Verlobten David Hasselhoff. Der Baywatch Star möchte seine Hochzeit im September in Italien feiern.

Los Angeles - Die Verlobte von Schauspieler David Hasselhoff (65, „Baywatch“), Hayley Roberts, wird ihre Hochzeit in Europa feiern. „Wir werden in Italien heiraten. Ich glaube, das darf ich gar nicht verraten“, sagte Roberts dem Promi-Magazin red. des Fernsehsenders ProSieben am Donnerstagabend.

„Es ist ein sehr romantischer Ort“, fuhr sie fort. Nach Angaben des Magazins Gala soll die Hochzeit im September stattfinden. Das Paar hat auch eine Verbindung zu Deutschland. „Unser erstes Date war in Bonn“, sagte Hasselhoff.

Roberts hat nach eigenen Worten nicht gewusst, dass er auch Sänger („Looking for Freedom“) ist. „Ich war geschockt. Aber jetzt habe ich mich daran gewöhnt“, sagte sie. Erst kürzlich distanzierte er sich von der Behauptung, er habe nach dem Mauerfall am Brandenburger Tor auf der Silvesterparty gesungen. Das Paar hatte sich 2016 verlobt. Es wäre Hasselhoffs dritte Ehe.

dpa