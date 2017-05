Dieser Hollywood-Star ist süchtig nach Serien

München - Kevin Bacon kann nicht genug bekommen - und zwar von Serien. In einem Interview offenbart der Schauspieler jetzt, dass er ein Serien-Junkie ist.

Hollywood-Star Kevin Bacon (58) ist süchtig nach Serien. „Ja, ich bin ein Dauergucker“, sagte er im Interview der Deutschen Presse-Agentur in München. „Ich verbringe allerdings keine kompletten Wochenenden mit Serien - nur manchmal. Ich bin verheiratet, also müssen wir uns absprechen, wer wann was schaut.“ Die Zombie-Serie „The Walking Dead“ habe er weitgehend allein geschaut, „The Crown“ dagegen mit seiner Frau zusammen. „Das ist interessant. Wenn ich ein Thema hätte nennen müssen, das mich wirklich überhaupt nicht interessiert, wäre es die Königsfamilie gewesen. Aber die Serie ist faszinierend.“

Auch beruflich hat Bacon derzeit viel mit Serien zu tun. Nach der Thrillerserie „The Following“ spielt er nun in seiner neuen Serie den begehrten Intellektuellen Dick, der seinen Namen mit viel Selbstbewusstsein trägt. Die Serie basiert auf dem gleichnamigen, feministischen Roman der Autorin Chris Kraus und startet an diesem Freitag (9. Juni) in der deutschen Übersetzung bei Amazon Prime. Das Original in englischer Sprache bereits am 12. Mai.

dpa