Dieter Bohlen: DSDS-Juror tickt bei Instagram völlig aus - "Alles Fake"

Dieter Bohlen ist unfassbar sauer. Der DSDS-Juror wehrt sich jetzt vehement im Video bei Instagram gegen die Gerüchte. Der Pop-Titan beschreibt den "Fake".

Dieter Bohlen ist gerade Opfer eine Fake-Anzeige auf Facebook

Dort wird mit seinem Gesicht für die digitale Währung Bitcoin geworben

Der "Deutschland sucht den Superstar"-Juror wehrt sich jetzt auf seinem Instagram-Account gegen das Gerücht

Schon Frank Elstner hat es getroffen. Günther Jauch auch. Boris Becker war ebenfalls Opfer, und auch Judith Rakers blieb nicht verschont. Nun ist Dieter Bohlen (65) dran – und dem platzt aber öffentlich die Hutschnur. D enn auf Facebook kursiert momentan eine Fake-Werbeanzeige mit seinem Bild! In der Ad wird die digitale Währung Bitcoin angepriesen und für die Bitcoin-Handelsplattform“Bitcoin Revolution” geworben. Nur: Anders als behauptet, ist Dieter Bohlen nicht mithilfe von Bitcoins reich geworden. Und er ist auch nicht das offizielle Vorzeige-Gesicht der Kampagne.

Dieter Bohlen: Gerüchte um Bitcoin - DSDS-Juror dreht im Video bei Instagram durch

Der „Deutschland sucht den Superstar“-Juror hat sich jetzt auf Instagram begeben und räumt mit seiner typisch markigen Art mit diesem Gerücht auf: "Überall im Internet steht im Moment diese Scheiße über diese Bitcoins: Ich habe Bitcoins. Und ihr wundert euch bestimmt irgendwie total, dass ich nichts dagegen mache, weil ich habe nicht ein Bitcoin. Ich werde nie einen kaufen", deklariert er.

Er habe schon seine Anwälte eingeschaltet, fährt er fort, aber die Macher der Fake-Seite seien schwer zu fassen, “die haben sich verkrochen in Panama”, so Bohlen. “Ich kann nichts dagegen machen. Ich hab keine Bitcoins, ich werde nie welche haben. Also beschwert euch nicht bei mir und kauft die Sc**** nicht!"

Dieter Bohlen: DSDS-Juror gesteht jetzt bei Instagram: "Ja, es stimmt"

Bremen - Dieter Bohlen hat eine neue Bombe platzen lassen! Wie nordbuzz.de* berichtet, können sich alle Fans des Poptitanen jetzt auch noch auf ein neues Album freuen. Das Erscheinungsdatum steht sogar schon fest.

Die erste große Neuigkeit verkündete Dieter Bohlen vor einigen Wochen, als er bekannt gab, dass er endlich wieder Live singen würde. Geplant war allerdings nur ein Auftritt und die Tickets waren so schnell vergriffen, dass viele Fans mit leeren Händen bleiben mussten. Die Enttäuschung war natürlich groß. Doch dann die zweite Überraschung: Dieter Bohlen wird dieses Jahr wieder auf großes Deutschland-Tour gehen, wie nordbuzz.de* berichtete. Auf dieser Weise wollte der Poptitan allen seinen Fans die Möglichkeit geben, mit dabei zu sein. Und das war anscheinend noch nicht alles: Wie der Musiker selbst am Donnerstag bestätigte, wird auch ein neues Album bald veröffentlicht!

Die gute Nachricht verkündet der 65-Jährige in einem Instagram-Video aus Mallorca, wo er zurzeit einen Kurzurlaub mit seiner Familie genießt. "Raus aus den Betten!", ruft der gut gelaunte Bremer beim Joggen im Wald aus. "Ich habe eine super Nachricht für euch," kündigt er an: "Anfang Juli kommt nach langen langen Jahren ein neues Album von mir und ich freue mich wirklich wie Wahnsinn!" Die nächste Bombe ist geplatzt!

Dieter Bohlen: Pop-Titan von DSDS bestätigt bei Instagram sein neues Album

"Bombastisch, es ist so toll geworden." Der ehemalige Modern-Talking-Sänger kann seine Freude kaum zurückhalten. Und verrät: "Es gibt auch ein paar Überraschungen auf dem Album." Viele Fans der Musiker finden, das neue Album allein sei eine riesen Überraschung! Auf den Kommentaren unter dem Video ist nur Begeisterung zu lesen. "Kaufen, kaufen, kaufen! Wie geil ist das denn?" schreibt eine glückliche Userin. Ein anderer kommentiert: "Das freut mich als jahrelangen Fan, dass endlich ein neues Album rauskommt." Und ein weiterer User findet noch, das sei die "beste Nachricht am morgen."

