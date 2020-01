Elena packt aus über Claudia und Wendler - Trennung anders als gedacht? 

Dass Michael Wendler seine Ex-Frau Claudia Norberg für die 30 Jahre jüngere Laura Müller verlassen hat, ist kein Geheimnis. Elena Miras will es jetzt aber besser wissen.

Claudia Norberg spricht im Dschungelcamp offen über die Trennung zwischen ihr und dem Wendler.

Laura Müller sei der Grund gewesen, weshalb Michael Wendler sie nach 30 Jahren verließ.

Elena Miras will aber noch einen anderen Grund wissen.

Update vom 12.01.2020:

Auch am dritten Tag ist die Trennung von Claudia Norberg und dem Wendler immer noch beliebtes Dauerthema. Neugierig hängen alle an Claudias Lippen, als sie erzählt, wie sie gemeinsam mit Michael Wendler dessen Karriere zum Schlagerstar aufgebaut hat. Selbst Rául fragt nach: „Hat er mit dir auch so die Öffentlichkeit gesucht, wie jetzt mit seiner neuen Freundin?“

Doch dann mischt sich Elena Miras ins Gespräch ein: „Leute, da gibt es immer zwei Versionen. Ich habe ja mit Laura und Michael ganz, ganz guten Kontakt. Du hast ja viel Medienpräsenz durch die Beiden bekommen, weil du ja ganz schlecht über die redest." Claudia verteidigt sich: „Nein, wir hatten eine Krise, wir waren getrennt und dann kam Laura! Ich rede gar nicht schlecht über die!“

Dschungelcamp 2020: Elena Miras kennt wahre Geschichte von Laura Müller

Aggro-Elena wird laut: „Doch, da gibt es tausend Berichte. Du hast ja auch gesagt, Laura ist gekommen und er hat dich verlassen. Aber das war ja gar nicht so. Das war ja gar nicht der Grund für die Trennung. Der Grund war etwas völlig anderes. Da ist etwas passiert und deswegen habt ihr euch getrennt.“

Danni Büchner geht dazwischen, dass das doch niemanden in der Gruppe etwas angehe, wer sich wann, warum und von wem getrennt hat. Elena wütet weiter: „Doch, die Laura hat mich angerufen und wollte, dass sie nicht immer als die Böse dargestellt wird. Sie kann über das Thema nicht reden, weil der Partner die Tochter schützen will. Klar, mache ich dann meine Schnauze auf.“ Im Dschungelcamp kann zu dieser Zeit niemand wissen, dass auch Michael Wendler inzwischen Claudia der Lüge bezichtigt*.

Trotz ihrer Erklärung kann die Gruppe Elenas „Aufklärungs-Ausbruch“ nicht wirklich nachvollziehen und nehmen Claudia in Schutz. Prince Damien will die temperamentvolle Love-Island-Kandidatin beruhigen und geht mit ihr Wasser holen.

Was mich an #Claudia nicht interessiert:



Warum bist du nicht mehr mit #wendler zusammen?



Was mich an ihr interessiert:



Warum warst du es es und warum so lange? Wofür wolltest du dich bestrafen?#ibes #IBES2020 #derwendler #sieliebtdensieliebtdendjsänger — Andi Hörn (@AndiHoern) January 12, 2020

Dschungelcamp 2020: Elena Miras enttäuscht von Danni Büchner

Dort bricht die 27-Jährige in Tränen aus: „Ich schwöre dir eins: wenn ich etwas im Leben hasse, dann wenn man falsch ist. Danni ist vorhin zu mir gekommen und sagt‚ `ich habe auch Sachen erfahren von Claudia, dass ihre Version nicht stimmt‘. Und dann sagt sie ernsthaft vor der ganzen Gruppe, das sind doch nicht unsere Themen. Will die mir eins reinhauen? Und vorhin redet sie noch schlecht über die andere. Was ist das für eine Falschheit? Ich lass mich nicht von irgendjemand verarschen! Was denkt sie, wer sie ist? Ich war ehrlich zu ihr und jetzt will sie so einen Bitchmove machen! Wenn jeder die Geschichte, die ich kenne, wissen würde, dann wären alle mal ruhig und dann wüssten alle wie Claudia wirklich ist!“ Lang dauert‘s sicher nicht mehr, bis die „tickende Zeitbombe“ Elena endgültig auspackt.

Elena Miras will Bombe platzen lassen - Was ist der wirkliche Trennungsgrund bei Claudia und dem Wendler?

Ursprünglicher Artikel

Sydney - Nicht nur Danni Büchner ist neugierig, was die wahren Trennungsgründe zwischen Claudia Norberg und dem Wendler waren. Auch Sonja Kirchberger will wissen, ob es an der neuen Frau lag. Claudia Norberg erklärt offen: „Ja, natürlich auch. Ich hatte aber nicht gedacht, dass der Disput, den wir damals hatten, dann dazu beigetragen hat. In der ganzen Situation hat er sie dann getroffen. Dannhat er sich halt in dieses Mädchen verliebt. Das war nicht angenehm alles.“

Dschungelcamp 2020: Elena Miras hat Information über die Trennung des Wendlers

Immer noch verliert die Wendler-Ex kein schlechtes Wort über den Schlagerstar. Doch Elena Miras deutet an, mehr zu wissen, als Claudia verrät: „Im Sommerhaus hatten Michael und ich Streit. Ich habe mich dann aber dort noch entschuldigt. Danach hatten Laura und ich noch Kontakt. Deswegen kenne ich die andere Seite. Ich weiß das auch von einer anderen Person, daher weiß ich, dass das bestimmt der Wahrheit entspricht!“ Was will Elena damit nur andeuten?

Dschungelcamp 2020: Elena Miras will Bombe platzen lassen

„Ich erzähle das nicht hier“, sagt die 27-Jährige im Dschungeltelefon. „Ich warte auf den Moment, wenn Claudia mir ihre Geschichte erzählt und dann kann ich ja meine Meinung dazu sagen und meine Informationen mitteilen! Ich kenne eben eine andere Version, die komplett das Gegenteil von dieser Version ist. Ich stehe auf jeden Fall auf der Seite von Laura und Michael. Das wird eine kleine, vielleicht auch eine größere Bombe, die platzen wird. Es tickt schon!“

Claudia Norberg reagierte zuletzt emotional, als man ihr die Playboy-Fotos ihrer Nachfolgerin zeigen wollte.

Elena Miras wurde als Rabenmutter beschimpft, weil sie ihre kleine Tochter während der Show zurückließ - jetzt schießt sie zurück.