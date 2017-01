Dschungelcamp: Von einer Teilnehmerin ist Bülent Ceylan besonders angetan

München - Bülent Ceylan (41) zieht es nicht in den Fernseh-Dschungel. „Bevor ich ins Dschungelcamp gehe, heiße ich Hans“, sagte der Comedian am Samstag auf dem roten Teppich des Deutschen Filmballs.

Die aktuelle Staffel von „Ich bin ein Star - holt mich hier raus“ verfolge er aber, wenn es zeitlich passe: „Es ist schon interessant, was da immer so rumläuft und was da gegessen wird“, sagte Ceylan. Besonders angetan sei er in der laufenden Staffel von Kader Loth.

dpa