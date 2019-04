DSDS-Star Dieter Bohlen verkündet Nachwuchs-Nachricht - Der Name klingt seltsam

Die Familie von DSDS-Juror Dieter Bohlen ist aus dem Häuschen: Es gibt Nachwuchs! Nur der Name will so gar nicht passen ...

Update vom 20. April 2019: Familienzuwachs bei Dieter Bohlen und seiner Carina! Wie er am Samstag vor dem DSDS-Halbfinale bei Instagram stolz mit zwei Videos bekannt gab, freuen sich die Bohlens über ein neues Mitglied im Hause Bohlen: einen kleinen Mini-Malteser-Hund, der auf den Namen „Rocky“ hört. Oder vielleicht auch noch nicht hört, denn der kleine Welpe ist gerade mal gut zwei Monate alt. Am 8. Februar kam er auf die Welt.

„Unser neues Familienmitglied“ und „Nachwuchs bei den Bohlens!!!“, frohlockt der DSDS-Chefjuror schon. Und klärt dann im Video noch genauer auf. „Die Freude ist unendlich. Meine Kinder haben endlich ihren Hund bekommen, da haben wir lange gesucht. Eine richtige Kampfmaschine muss her natürlich, die meine Kinder beschützt. Erst mal natürlich ein Mann, ist ja ganz klar. So Kollegah-Style, wir überlegen uns auch noch, ob wir ihn Kollegah nennen. Aber meine Kinder nennen ihn „Rocky“. Jetzt seht ihr mal die Kampfmaschine“, erklärt Bohlen. Dass das ironisch gemeint ist und das drollige kleine Kerlchen (noch) sicher nicht aussieht wie eine Kampfmaschine, das merkt jeder sofort. Und auch, dass der Name „Rocky“ dann eben nicht so recht passen will.

DSDS-Urgestein Dieter Bohlen hat große Pläne - Das dürfte Carina nicht schmecken

Unser Artikel vom 9. April 2019:

Köln - Derzeit ist Dieter Bohlen (65) wieder voll im Einsatz bei der 16. Staffel der RTL-Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“. Seit dem 6. April laufen die Mottoshows, und am 27. April 2019 findet dann das große DSDS-Finale statt. Danach hätte sich der 65-Jährige Poptitan eigentlich eine Pause verdient, doch daran denkt Bohlen gar nicht erst. Stattdessen stehen die Vorbereitungen für seine große Deutschland-Tournee an, die im Herbst startet. Und damit nicht genug. In einem RTL-Interview ließ Bohlen jetzt die nächste Bombe platzen. Und auch sein Schützling Nick Ferretti sorgt für ordentlich Zündstoff. DSDS-Fans sind sich sicher, dass er sich in die Sendung geschummelt hat. Bohlen selbst wettert in einem Instagram-Video gerade gegen eine Fake-Werbung mit ihm, wie nordbuzz.de* berichtet.

Bohlen ist also nicht unterzukriegen und hat noch ordentlich Energie. Das bekam auch DSDS-Kandidatin Clarissa Schöppe zu spüren - allerdings auf negative Art und Weise. Gegen ihre Performance in der zweiten Mottoshow teilte Bohlen nämlich richtig aus.

Dieter Bohlen will ein neues Album rausbringen

„Ich hab mir gestern Nacht überlegt: Ich werde auch ein neues Album machen“, verrät der Modern-Talking-Star überraschend. Eigentlich hatte der 65-Jährige erst kürzlich eine Karriere-Auszeit angekündigt. Auf der neuen Platte will Bohlen neue Titel komponieren und auch selbst zum Mikrofon greifen. „Ich werd‘ zum Beispiel ‚You‘re my Heart, You‘re my Soul‘ selber mal singen, das gibt es ja auch noch nicht auf Platte“, so Bohlen. Bei der Sprache tendiert das DSDS-Urgestein zu Englisch, ganz sicher sei er aber noch nicht.

Freundin Carina weiß noch nichts von Bohlens Plänen: „Kann ja RTL gucken“

Fest steht dagegen schon, wann das Album rauskommen wird. „Kommt im Juni“, kündigt Bohlen selbstsicher und mit einem Grinsen im Gesicht an. Auf die Frage, was seine Freundin Carina zu seinen ambitionierten Plänen sagt, gibt der Produzent zu: „Die weiß das noch nicht mit dem Album“ und fügt lachend hinzu: „Kann ja RTL gucken.“ Gut möglich, dass seiner besseren Hälfte das Lachen vergeht, denn Bohlen verrät: „Wegen den Konzerten läuft die schon Amok“. Nun hat Dieter Bohlen (65) eine traurige Nachricht für seine Fans.

DSDS-Video: Dieter Bohlen im Kreuzverhör

