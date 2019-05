ESC 2019: Schock-Nachricht aus Hotelzimmer von deutscher Kandidatin - Das ist definitiv Grund zur Sorge

Laurita von den deutschen ESC-Teilnehmern Sisters postete am Morgen vor dem ESC 2019 ein Video aus dem Hotelzimmer, das ans in Sorge versetzen dürfte.

Update vom 18. Mai 2019: Es ist so weit! Heute steigt das Finale beim Eurovision Song Contest in Tel Aviv. Mit dabei für Deutschland: Laurita Spinelli und Carlotta Truman als Duo Sisters.

Am Morgen gegen 11 Uhr hat Laurita wieder ihre Lieblingskulisse (siehe vorige Updates weiter unten) genutzt, um sich bei Fans zu Wort zu melden. Sie filmte ein Selfie-Video aus ihrem Hotelzimmer und packte dieses in ihre Instagram-Story.

+ Laurita Spinelli wendet sich per Instagram-Story an die Fans. © Laurita Spinelli bei Instagram

„Leute, es ist so weit, heute geht‘s los, ich bin völlig durcheinander. Mein Zimmer ist komplett unaufgeräumt, das ist immer mein seelischer Zustand.“ Wie ihr Hotelzimmer aussieht, ist also bezeichnend für ihre eigene Situation: völlig durcheinander.

Und nicht nur das. Die Schock-Nachricht: „Meine EC-Karte ist verschwunden.“ Wer immer schon eine EC-Karte verloren hat - und das noch dazu in einem fremden Land - weiß, wie sehr einen das beunruhigen kann. Hoffentlich muss Laurita sich nicht selbst um die ganzen Scherereien wie Kartensperrung selbst kümmern.

Muss man sich etwa Sorgen machen um Sisters-Laurita?

+ Zu „Ich bin ein bisschen voller Adrenalin“ klopft sich Laurita Spinelli auf die Brust. © Laurita Spinelli bei Instagram

Die deutsche ESC-Hoffnung flüchtet sich in Ironie: „Also es kann nichts mehr schiefgehen“, sagt sie und wirkt nervös. „Es kann nichts mehr schiefgehen. Drückt uns die Daumen. Ich bin jetzt noch im Hotelzimmer, in 20 Minuten geht‘s los, ich bin ein bisschen voller Adrenalin.“

ESC 2019: Laszive Hotelzimmer-Fotos von deutscher Kandidatin - und jetzt legt sie freches Bild nach

Update vom 17. Mai 2019: Kurz vorm ESC-Finale hat Laurita Spinelli von Sisters noch ein freches Bild nachgelegt. Sie posiert selbstbewusst im Ramones-Shirt und schreibt dazu: „Mach alle mit einem guten Herzen und erwarte nichts zurück.“ Sehr sympathisch!

Übrigens gefällt auch dieses Foto Lena Meyer-Landrut.

Update vom 14. Mai 2019: Endlich ESC! Das dürften sich viele Fans denken. Diesen Dienstag und am Donnerstag steigen die beiden Halbfinals. Am Samstag folgt dann das Finale. Für Deutschland am Start: Das Duo S!sters, bestehend aus Carlotta und Laurita. Das natürlich schon weit vorher die Luft in Israel, wo der Wettbewerb stattfindet, schnuppern durfte. Auch wenn ein ESC-Experte für das deutsche Duo ziemlich schwarz sieht.

Anfang Mai schien jene Laurita dabei große Langeweile verspürt zu haben. Sie postete gleich drei laszive Fotos aus dem Hotelzimmer bei Instagram, vor allem das mit den seltsam verzogenen Lippen ist bemerkenswert. Und wurde natürlich auch von Weggefährtin Lena Meyer-Landrut geliket.

Was soll man halt auch machen nach so einem langen, anstrengenden Probentag, alleine im Hotelzimmer? Immerhin scheint sie eine schicke Herberge bekommen zu haben.

Deutsche Teilnehmerin Laurita zeigt sich heiß am Strand - Im Dekolleté fällt ihren Fans sofort etwas auf

Unser Artikel vom 29. April 2019:

Tel Aviv/Hamburg - Der Countdown läuft! Kommenden Samstag, am 18. Mai 2019. tritt das Damen-Duo Sisters (Eigenschreibweise: „S!sters“) für Deutschland beim Eurovision Song Contest in Israel an. Offenbar durften die beiden schon vorab die Luft des ESC-Gastgeberlandes schnuppern. Darauf deuten Fotos bei Instagram hin.

ESC 2019: Sisters wollen gesanglich wie optisch punkten

Natürlich steht derzeit viel Gesangstraining an für Carlotta Truman (19) aus Hannover und Laurita Spinelli (26) aus Wiesbaden, die sich hinter Sisters verbergen. Aber nicht nur eingefleischte ESC-Fans wissen: Beim Musikwettbewerb muss auch die Optik stimmen, um zu punkten. Kein Wunder also, dass im Vorfeld auch Fotos wie dieses entstanden, das die beiden als Wassernixen zeigt:

Auch auf ihrem eigenen Instagram-Account gibt Laurita Spinelli Gas. Nachdem sie an Silvester - also vor ihrem großen Ruhm - ein heißes Dessous-Foto gepostet hatte, legt sie nun, rund einen Monat vor dem ESC 2019, kräftig nach. Mit einem megaheißen Strandfoto, bei dem sie als Ort der Aufnahme Israels Hauptstadt Tel Aviv markiert hat.

ESC 2019: Sisters-Sängerin Laurita megaheiß am Strand

ESC-Teilnehmerin Laurita trägt einen gaaaaaaaanz tief ausgeschnittenen roten Badeanzug. Natürlich ist so ein Dekolleté ein Blickfang. Und vielen Fans fällt dort sofort etwas auf: „Gänsehaut hat sie.“

Ein anderer verbindet das mit einem wichtigen Rat: „Girl du hast ja Gänsehaut des Todes, schmeiß Dir doch was drüber, Mensch.“ Guter Tipp, schließlich will man ja wenige Wochen vor dem ESC nicht krank werden.

Den Kommentar „Those boobs though“ mit Herzchen übersetzen wir lieber nicht.

ESC 2019: Auch Lena Meyer-Landrut reagiert auf Foto von Laurita (Sisters)

Unter den rund 2.500 Fans (Stand 29.4., 15.45 Uhr), die das Foto mit einem Like versehen haben, findet sich übrigens auch ein Top-Promi: Lena Meyer-Landrut höchstpersönlich. Deren Begeisterung kommt nicht von ungefähr: Laurita Spinelli arbeitete bereits als Background-Sängerin für Lena.

Lena Meyer-Landrut, ESC-Siegerin 2010, hält sich bei Instagram ja auch nicht gerade zurück - unlängst gab‘s dort heiße Wäsche-Fotos von ihr zu bestaunen. Das ferkelige Video hingegen war eher unbeabsichtigt.

