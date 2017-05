ESC-Kandidatin Levina: Das findet sie an Deutschland besonders gut

München - Levina geht für Deutschland beim Eurovision Song Contest 2017 an den Start. Nun verrät sie, was sie an Deutschland besonders toll findet.

ESC-Kandidatin Levina weiß deutsche Tugenden zu schätzen. "Vielen Deutschen ist gar nicht bewusst, dass unser Organisationstalent und unsere Effizienz tolle Eigenschaften sind", sagte die 26-Jährige der Neuen Osnabrücker Zeitung. "Bei uns läuft alles gut nach Plan ab, das finde ich gut." Im Ausland vermisse sie dies manchmal, fügt die Sängerin hinzu, die zwischen ihrem Studienort London und Berlin pendelt.

Levina vertritt Deutschland am 13. Mai beim Finale des Eurovision Song Contest (ESC) in Kiew. Vom schwachen Abschneiden der deutschen Kandidaten in den Vorjahren lässt sie sich nicht abschrecken. "Mir machen die letzten Plätze aus den vergangenen Jahren kein Angst, ich gehe sehr positiv und motiviert an den Auftritt in Kiew heran", betonte die Sängerin, die mit bürgerlichem Namen Isabella Levina Lueen heißt.



Ihren Zweit- und Künstlernamen verdankt die Musikmanagement-Studentin ihrer großen Schwester. Als ihre Eltern nach einem Namen für sie suchten, habe ihre große Schwester Levina vorgeschlagen, in Anlehnung an ein Kindermädchen, das mit Nachnamen so hieß. "Die Geschichte hört sich verrückt an, ist aber wirklich wahr", berichtete die Sängerin.



