Ex-Bachelor Paul Janke zeigt hübsche Frau an seiner Seite - seine Fans sind begeistert

Was für ein hübsches Paar! Vor Kurzem postete sich der einstige Rosenkavalier auf Instagram gemeinsam mit einer schönen Blondine. Erst bei genauerem Hinsehen wird klar, um wen es sich dabei handelt.

Sie strahlen in die Kamera, er legt liebevoll den Arm um sie: Ausgerechnet der ewige Junggeselle Paul Janke zeigte sich kürzlich auf seinem Instagram-Profil an der Seite einer besonders hübschen Blondine. Und tatsächlich harmonieren die beiden optisch gut miteinander: Das gleiche strahlend weiße Lächeln, die gleiche blonde Haarpracht, die beiden scheinen wirklich gute Gene erwischt zu haben - und zwar von den gleichen Eltern. Denn bei der jungen Damen handelt sich nicht um die neue Frau in Pauls Leben, sondern um seine Schwester.

Das verrät er in seinem einem zuckersüßen Kommentar. „Meine liebenswerte Schwester“, schreibt Paul zu dem Bild, „Geschwister sind füreinander da.“

Anschließend führt er das noch weiter aus: „Streiten und Verzeihen, Geben und Nehmen, Helfen, Trösten, Lachen und Weinen. Wir halten zusammen, Seite an Seite. Für immer.“

Paul Janke begeistert Fans mit Instagram-Post

Worte, mit denen er seine Fans rührt: „So schön, so wahr“, kommentieren sie den Post des ehemaligen Bachelors und sind sich einig: „Familie ist das wichtigste...Und der Zusammenhalt einmalig“.

Manche der User hätten zwar zu Beginn ebenfalls gedacht, es handle sich um seine Freundin, aber vor allem weiblichen Fans dürften beruhigt gewesen sein, nachdem sie den Kommentar des umschwärmten Junggesellen gelesen hatten. Vor Kurzem verriet er außerdem im Interview, dass er noch zu haben ist.

Ex-Bachelor Paul Janke entzückt weibliche Fans auf Instagram

Und um seine Anhängerinnen nicht zu enttäuschen, legt Paul ein paar Tage nach dem Geschwister-Post nochmal nach und zeigt sich wieder so, wie er es durch die jahrelange Praxis als Deutschlands beliebtester Rosenkavalier gelernt hat: besonders sexy und natürlich oberkörperfrei.

„Wer mit dem Herzen denkt und handelt, bekommt die Sonne zurück“, kommentiert Paul seinen Post. Legt man das Augenmerk allerdings auf seine muskulösen Arme, scheint der Ex-Bachelor mindestens genauso oft auch mit Hanteln gehandelt zu haben.

Das dürfte auch für die Kandidaten der kommenden Staffel der „Bachelorette“ gelten. Die wird ja in wenigen Wochen auf RTl starten - doch schon im Vorfeld wird spekuliert, ob dort möglicherweise wieder ein alter Bekannter zu sehen sein wird.