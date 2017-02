Ex-Dschungelkönig Peer Kusmagk wird Vater

Berlin - Der Schauspieler und ehemalige „Dschungelkönig“ Peer Kusmagk und seine Freundin Janni Hönscheid werden Eltern.

„Das war schon eine Überraschung, aber eine willkommene!“, sagte seine Lebensgefährtin Janni Hönscheid (26) der „Bild am Sonntag“. Die frühere Deutsche Meisterin im Wellenreiten, sei im vierten Monat schwanger, berichtete die Zeitung. Das Paar hatte sich bei der RTL-Fernsehsendung „Adam sucht Eva - Gestrandet im Paradies“ im vergangenen Jahr kennengelernt, wo sie nackt auf einer Südsee-Insel lebten. Einige Zeit danach nahmen sie an der Tanzshow „Deutschland tanzt“ bei ProSieben teil. Nun wollen die beiden laut „BamS“ die Zeit der Schwangerschaft von einem Fernsehteam begleiten lassen und in einer Realityshow zeigen.

dpa