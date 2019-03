Florian Silbereisen in ARD-TV-Show - Fans wundern sich: „Warum hat er eine Jogginghose an?“

Florian Silbereisen kehrte am 16. März 2019 mit „Alle singen Kaiser” auf die TV-Bühne zurück. Doch die Fans wunderten sich über ein Detail.

Update vom 17. März: Es war eine Show ohne Helene Fischer: Florian Silbereisen präsentierte am Samstagabend im Ersten mit „Alle singen Kaiser” das neue Album von Roland Kaiser. Konzept der Show: Alte Songs der Schlagerlegende werden von den Stars und Sternchen des deutschen Schlagers neu interpretiert. Mit dabei waren u. a. Andrea Berg, Semino Rossi, David Garrett, Bernhard Brink, Bonnie Tyler und viele andere. Aber eben keine Helene Fischer, die bislang sonst in kaum einer Silbereisen-Show fehlte.

Umso intensiver wurde der Moderator an diesem TV-Abend von seinen Fans beobachtet. Das Urteil vieler Fans fällt durchwachsen aus. Vor allem das Outfit von Florian Silbereisen stieß auf Verwunderung: „Warum hat Florian Silbereisen denn eine Jogginghose an? Hat er nach der Trennung von Helene die Kontrolle über sein Leben verloren?“, fragt ein Fan unverhohlen. „Hochelegant in Jogginghose“, lautet ein weiterer Kommentar.

WARUM hat der #Silbereisen denn eine Jogginghose an?? Hat er nach der Trennung von Helene die Kontrolle über sein Leben verloren?? #AllesingenKaiser — Russells Teekanne (@RussellsTeekann) 16. März 2019

Aber auch die Show an sich stößt auf geteiltes Echo. „Warum muss es eine über dreistündige Werbesendung für das neue Album von Roland Kaiser geben?“, lautet eine Frage. „Grausiger Playback-Gesang in der ARD“, kommentiert ein weiterer Fan.

Ich glaub, es geht schon wieder los... Grausiger Playback-Gesang in der #ard bei #allesingenkaiser Schade, so macht das keinen Spaß #schlager mit #silbereisen — Mel (@MelG1911) 16. März 2019

Etliche Schlagerfans hatten dennoch große Freude an dem Abend:

Laut schlager.de schauten sich 4,30 Millionen Menschen die Eurovisionsshow live aus Leipzig an. Es sei die schlechteste Quote einer Silbereisen-Show seit langem.

Und Helene Fischer? Sie ist gerade privat unterwegs

Florian Silbereisen heute in der ARD: Darum geht's in seiner neuen TV-Show mit Roland Kaiser

Köln - Schlager-Fans aufgepasst! Diese Woche feiert Florian Silbereisen (37) ein Schlagerfest zu Ehren von Altmeister Roland Kaiser (66). Dabei performt der 66-Jährige seine bekanntesten Hits - von „Joana“ und „Es geht schon wieder los“ bis hin zu „Santa Maria“. Unterstützt wird Roland Kaiser vom Who is Who der deutschsprachigen Volksmusik. Mit von der Partie sind unter anderem Andrea Berg, Annett Louisan, DJ Ötzi und Michelle. Als Schmankerl dürfte der ein oder andere Gast sicherlich auch Kostproben aus einem neuen Album zum Besten geben.

Florian Silbereisen: „Alle singen Kaiser“ - So sehen Sie die neue TV-Show

Florian Silbereisens neue Eurovisionsshow „Alle singen Kaiser - Das große Schlagerfest“ dürfte Highlight für jeden Volksmusik-Fan sein. Als Teil seiner Sendung „Die Feste mit Florian Silbereisen“ wird auch die Kaiser-Hitparade wie gewohnt im Ersten übertragen. Sendetermin ist Samstag, der 16. März um 20.15 Uhr. Und damit noch nicht genug! Ab 23.55 Uhr präsentiert Roland Kaiser dann selbst seine neuen Songs zum ersten Mal vor Publiku (im Interview mit tz.de* erzählt spricht Kaiser über sein Album). Übertragen wird das Live-Konzert ebenfalls im Ersten.

Neben seinen Auftritten liegt auch das Privatleben von Florian Silbereisen im Interesse seiner vielen Fans. Seit der Trennung von seiner Ex-Freundin Helene Fischer gibt es beinahe täglich neue Gerüchte um das Liebesleben des 37-Jährigen. Dabei hält sich vor allem ein Name hartnäckig in der Gerüchteküche.

Video: Florian Silbereisen: Jetzt äußert sich Linda Fäh zu den Liebesgerüchten

Der Beziehungsstatus von Florian Silbereisen sorgt seit Tagen für Gesprächsstoff. Jetzt meldet sich seine angeblich neue Freundin, Linda Fäh, zu Wort.

