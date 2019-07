Silbereisens Bruder rechnet ab - und verrät die echten Hintergründe der Trennung von Helene Fischer

Helene Fischer und Florian Silbereisen sind seit fast acht Monaten kein Paar mehr. Das Liebes-Aus verursachte eine Beben in der Schlagerwelt. Florians ältester Bruder kennt den wahren Grund.

München - Helene Fischer (34) und Florian Silbereisen (37) galten als das Traumpaar in der Schlagerwelt. Ihre Trennung ein Schock für viele Fans. Ein Paar das auf der Bühne so viel Harmonie versprühte und doch vielleicht daran zerbrach. Zehn Jahre waren Helene Fischer und Florian Silbereisen zusammen, standen im Rampenlicht. Dann diese plötzliche Abkehr. Hatten sich die beiden etwa einfach nur auseinander gelebt?

Florian Silbereisen und Helene Fischer: Sein Bruder verrät wahren Trennungsgrund

Seit dem Liebes-Aus ranken sich diverse Gerüchte über die Gründe für das Ende der langjährigen Beziehung zwischen der Schlagerqueen und dem Entertainer. Dann tauchte auch noch Akrobat Thomas Seitel (34) auf der Bühne und an der Seite von Helene Fischer auf.

Florian Silbereisens ältester Bruder Franz Silbereisen glaubt den wahren Trennungsgrund zu kennen. Das Show-Geschäft und die Schlagerwelt gaukelt den Menschen eine heile Welt vor, so seine Meinung. Alles sei in seinen Augen aber zu oberflächlich und unecht.

Bruder weiß: Darum hatten Florian Silbereisen und Helene Fischer kein Glück in der Liebe

„Im Showgeschäft suchen die Menschen das Glück am falschen Platz“, sagt Franz Silbereisen in einem Interview gegenüber pro-medienmagazin.de. Es gäbe keinen realen Beziehungen, das sei ein großes Manko. Seinem Bruder Florian Silbereisen würden tausende Fans zu jubeln, doch er zweifelt daran, dass sein Bruder den Fans und umgekehrt, die Fans etwas seinem Bruder geben könnten.

Ist der Job Florian Silbereisen zu viel?

„Florian hat einen Knochenjob. Ich weiß, dass ihn sein Leben in der Branche viel kostet - nicht zuletzt seine Beziehung zu Helene Fischer“, sagt Franz Silbereisen. Und weiter: „Die Stars leiden, weil ihre Beziehungen über alledem zerbrechen.“

Franz Silbereisen ist ein gläubiger Christ. Er ist der älteste von vier Geschwistern. Mit der Welt, in der sein Bruder Florian Silbereisen lebt, kann er scheinbar wenig anfangen. Franz Silbereisen wuchs mit dem katholischen Glauben auf. Er absolvierte eine theologische Ausbildung an der Bibelschule Brake und ist in seiner Freizeit als Prediger tätig. Für seinen jüngeren Bruder Florian Silbereisen hat er einen Wunsch: „Ich hoffe, dass der Erfolg ihn nicht hindert, nach dem wahren Sinn des Lebens zu suchen“

Florian Silbereisen ist gerade als Kapitän auf dem „Traumschiff“ an Bord. Showmaster als Schauspieler? Seine Rolle in der ZDF-Reihe passt jedem. TV-Star Katerina Jacob attackiert Florian Silbereisen und findet deutliche Worte.

