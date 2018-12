Florian Silbereisen und Michelle Hunziker kommen sich nahe - ob es Helene auch zuckersüß fand?

Viel Spaß hatte Michelle Hunziker mit Moderator Florian Silbereisen in der ARD-Show „Adventsfest der 100.000 Lichter“.

Während dem „Adventsfest der 100.000 Lichter“ stach ein Gast besonders heraus: Michelle Hunziker. Zusammen mit Florian Silbereisen lieferte sie einen zuckersüßen Auftritt ab.

Suhl - Seit sechs Jahren findet anlässlich zur Eröffnung der Weihnachtsmärkte die ARD-Show „Das Adventsfest der 100.000 Lichter“ live am Vorabend zum ersten Advent statt. Auch dieses Jahr leitete Florian Silbereisen wieder durch die Show, zündete mit vielen Stars die erste Kerze an. Neben Gästen wie Maite Kelly, Mireille Mathieu, Ben Zucker, Kerstin Ott und vielen weiteren stach doch ein Promi besonders hervor: Michelle Hunziker.

Hunziker und Silbereisen verteilen Teig überall hin

Nachdem Hunziker die Weihnachtsgeschichte vorlas, folgte ein kleiner Talk mit Moderator Florian Silbereisen. Danach schienen die beiden einen großen Spaß miteinander zu haben.

Den Klassiker „In der Weihnachtsbäckerei“ singend, versuchten der Moderator und die 41-Jährige einen Plätzchen-Teig anzurühren. So richtig gelang es den beiden jedoch nicht. Statt Keks-Teig in der Schüssel, landete dieser vor allem in den Gesichtern der beiden Stars, welchen sie sich gegenseitig anschließend liebevoll aus den Gesichtern strichen.

+ „In der Weihnachtsbäckerei“: Hunziker und Silbereisen mit „riesen Kleckerei“ in der ARD-Show. © Screenshot Das Erste

Florian Silbereisen mit Anspielungen

Auffällig: Florian Silbereisens Partnerin fehlte! Dabei hätte doch Helene Fischers Weihnachtsalbum perfekt zum Anlass der ARD-Show gepasst. Noch dazu machte Silbereisen in der Show Anspielungen, immer schon neidisch auf Thomas Gottschalk gewesen zu sein. Hunziker war dessen Co-Moderator bei „Wetten, dass?“.

Doch die Anspielungen von Silbereisen bezogen sich doch nur auf das Moderatorinnen-Dasein der hübschen Hunziker. „Jetzt ist sie endlich mal da wo sie hingehört“, lachte Silbereisen Backstage bei seinem Resümee zur Show. „Bei uns“, fügte er hinzu.

Was Helene Fischer davon abhielt, Teil der Show zu sein, ist leider unbekannt. Zoff im Hause Fischer-Silbereisen ist auf jeden Fall nicht bekannt.

