Royaler Besuch trifft am Hauptbahnhof ein - Besuch der Buchmesse

Royaler Glanz im Hauptbahnhof Frankfurt. Das norwegische Kronprinzenpaar Haakon und seine Frau Mette Marit reisen mit dem Zug zur Buchmesse an.

Frankfurt - Königlicher Besuch trifft am (heutigen) Dienstag, 15.10.2019, am Hauptbahnhof in Frankfurt ein und bringt royalen Glanz in die Mainmetropole. Wenn am Mittag gegen 13.30 Uhr der sogenannte "Literaturzug" am Gleis einfährt, werden zwei ganz besondere Gäste aus dem Wagon steigen.

An Bord des ICE ist nämlich das norwegische Kronprinzenpaar Haakon und seine Ehefrau Mette-Marit. Beide kommen wegen der Frankfurter Buchmesse nach Hessen. Denn Norwegen ist in diesem Jahr das Gastland und die Kronprinzessin Mette-Marit die Botschafterin für norwegische Literatur im Ausland.

Frankfurt Hauptbahnhof: Royaler Besuch zur Buchmesse - Mette Marit reist mit Zug an

Der Literaturzug war bereits am Montag (14.10.2019) in Berlin losgefahren und hatte in Köln einen Zwischenstopp. Empfangen wird das Kronprinzenpaar im Frankfurter Hauptbahnhof unter anderem von Hessens Kunstministerin Angela Dorn (Grüne) und dem Direktor der Frankfurter Buchmesse, Juergen Boos.

Mette Marit selbst ist sehr literaturbegeistert. "Ich bin damit aufgewachsen, Märchen zu hören", sagt Mette-Marit der Deutschen Presse-Agentur. In einem Interview mit der Zeitung "Die Welt" erzählte sie, dass eines ihrer Lieblingsbücher als Kind "Ferien auf Saltkrokan" von Astrid Lindgren gewesen ist.

Frankfurt Buchmesse: Norwegisches Kronprinzenpaar trifft am Hauptbahnhof ein

Am Montag besuchte Mette Marit bereits die deutsche Hauptstadt Berlin. Mitgebracht hatte sie ein Buch, das die Kronprinzessin mit herausgegeben hat. Auf Instagram postete sie ein Bild davon. Das Buch „Heimatland“ (Luchterhand) hält sie in der Hand.

Nach dem Stopp in Köln ging es weiter zum Hauptbahnhof Frankfurt. An Bord des Literaturzugs sind ebenfalls mehrere norwegische Autoren, darunter Jostein Gaarder ("Sofies Welt"). Die Buchmesse wird am Dienstagabend (17 Uhr) eröffnet. Sie findet bereits zum 71. Mal statt. Bis Sonntag werden rund 7450 Aussteller aus 104 Ländern erwartet.

Die Messe steht in den ersten drei Tagen nur Fachbesuchern offen, am Wochenende sind dann alle Bücherfreunde willkommen. Im vergangenen Jahr waren an den fünf Messetagen mehr als 285 000 Besucher gekommen.

svw

