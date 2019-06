„Game of Thrones“-Star schlug Hauptrolle in „50 Shades“ aus - der Grund überrascht

Emilia Clarke zeigte sich bei „Game of Thrones“, wie Gott sie schuf. Eine andere Rolle lehnte sie aber genau aus diesem Grund ab.

Los Angeles - Wer „Game of Thrones“ gesehen hat, weiß, wie Emilia Clarke ohne Klamotten aussieht. Acht Staffeln lang war die Schauspielerin dort als Daenerys Targaryen zu sehen und begeisterte wohl so manchen Zuschauer mit ihrem Traumkörper. Eine andere große Rolle lehnte die 32-Jährige jedoch gerade aus diesem Grund ab: die weibliche Hauptrolle in der „Shades of Grey“-Filmreihe.

Denn eigentlich hätte Emilia Clarke Anastasia Steele spielen sollen, wie die hübsche Britin jetzt in einem Interview mit dem Magazin Hollywood Reporter verriet.

„Game of Thrones“-Star: „Das letzte Mal, dass ich nackt vor der Kamera stand, ist lange her“

Nicht Dakota Johnson, sondern sie hätte über die Kino-Leinwände flimmern sollen, wenn es nach den Machern von „Fifty Shades of Grey“ gegangen wäre. Doch Clarke schlug die Rolle in der Verfilmung des Erotikbestsellers aus gutem Grund aus: Sie wolle nicht aufgrund von großer Freizügigkeit im TV bekannt sein, so Clarke.

Zwar habe sie durchaus überlegt, die Rolle anzunehmen, weil sie großer Fan der Regisseurin Sam Taylor-Johnson sei, aber „das letzte Mal, dass ich nackt vor der Kamera stand, ist lange her, und dennoch ist es die einzige Frage, die mir immer wieder gestellt wird - weil ich eine Frau bin“, benannte die Schauspielerin die Gründe, aus denen sie zu ihrer Entscheidung steht.

„Game of Thrones“-Star genervt von den Fragen über Hüllenlos-Szenen

Die Frage nach den unbekleideten Szenen in „Game of Thrones“ gehe ihr mittlerweile sehr gegen den Strich, so Clarke weiter. „Ich habe es satt, weil ich es für den Charakter getan habe - ich habe es nicht getan, damit ein Typ meine Brüste sehen kann, um Himmels willen.“ Daher sei es für sie sowieso ausgeschlossen gewesen, in einem Film mitzuspielen, bei dem es ausschließlich um Sexualität und Nacktheit gehe, erklärte Clarke weiter.

In einem früheren Interview hatte die „Game of Thrones“-Ikone aber schon einmal verraten, wie stolz sie auf ihre Nacktszenen ohne Körperdouble sei. Schauspielerin Penélope Cruz hingegen soll in jungen Jahren zu pikanten Szenen gedrängt worden sein, die sie jedoch entschieden ablehnte.