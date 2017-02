"Global Gladiators": Diese Rekord-Gage soll Pietro Lombardi kassieren

Bei Pietro Lombardi läuft‘s: Er soll eine gute Gage für die Teilnahme an "Global Gladiators" kassieren.

München - Pietro Lombardi scheint es unter die Top-Verdiener der Reality-Show-Promis geschafft zu haben. So viel, wie für den ProSieben-Wüstentrip auf sein Konto fließen soll, hat noch keiner bekommen.

Im Privatleben hatte Pietro Lombardi in den vergangenen Monaten kein Glück. Erst machten Fremdgehgerüchte über seine Frau Sarah die Runde, dann folgte die Trennung und der Streit um den gemeinsamen Sohn. Die Öffentlichkeit war live dabei. Beruflich sieht es für den 24-Jährigen aber umso besser aus. Er kämpft sich in der ProSieben-Sendung "Global Gladiators" durch die Wüste. Was erstmal nicht nach einer steilen Karriere klingt, dürfte sich für den „DSDS“-Gewinner aber lohnen - zumindest finanziell.

Pietro Lombardi verdient mehr als alle anderen

Die stolze Summe von 290.000 Euro soll Lombardi für den ersten Show-Auftritt nach der Trennung kassieren, will die Bild aus Senderkreisen erfahren haben will.

Im Dschungelcamp bekam keiner der Teilnehmer so viel. Gina-Lisa Lohfink ging mit 180.000 Euro nach Hause, Dschungelkönig Marc Terenzi bekam gerade mal 75.000 Euro. Als bisheriger Spitzenverdiener im Trash-TV gilt Ben Teewag, Sohn von Uschi Glas, der für den Auftritt bei „Promi Big Brother“ 250.000 Euro bekommen haben soll.

Damit bekommt die Aussage von Sarah Lombardi auf Facebook eine ganz neue Bedeutung. „Ich glaube, die Trennung war für uns beide die richtige Entscheidung, weil auch Pietro glücklicher ist als vorher.“ Das ehemalige DSDS-Traumpaar konzentriert sich eben inzwischen getrennt voneinander auf die jeweilige Karriere. Sarah vermarktet sich selbst mit Werbung in den sozialen Netzwerken. Und Pietro stürzt sich komplett auf seine Karriere - offenbar mit Erfolg. Erst veröffentlichte er eine neue Single als Liebeserklärung an Sohn Alessio. Jetzt stand er für besagte ProSieben-Produktion vor der Kamera.

Safari durch Afrika

Die Show "Global Gladiators" ist quasi ein Pendant zum RTL-Dschungelcamp. Acht „Prominente“, darunter Ex-Dschungelcamp-Teilnehmerin Larissa Marolt (24), Weltmeisterin Nadine Angerer (38) und Ex-Bundesliga-Torschützenkönig Ulf Kirsten (51), gehen auf abenteuerliche Safari in Afrika. Sie sind in einem mobilen Frachtcontainer untergebracht und müssen Challenges absolvieren. Zu sehen soll das Ganze im Frühjahr 2017 sein. Die Show wurde aufgezeichnet.

Ob Pietro Lombardi nun tatsächlich so viel für den Spaß in der Wüste einstreicht, ist nicht bestätigt. Sendersprecher Christoph Körfer erklärte gegenüber spot on news: „Diese Gage ist ein Märchen.“ Ob das allerdings bedeutet, dass die Summe nun unter oder über der aus Senderkreisen verlauteten Summe liegt - man weiß es nicht.

Sicher ist aber: Pietro Lombardi ist wohlbehalten zurück in Deutschland. Und verspricht seinen Fans, jetzt wieder jeden Tag etwas auf Facebook zu posten.

ProSieben-Video: Pietro Lombardi zieht in die Wüste

scw/video: SnackTV