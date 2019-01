Golden Globes 2019: Das sind die Gewinner und Verlierer – Überraschung bei „Beste Hauptdarstellerin“

Montagnacht wurden die 76. Golden Globes in Los Angeles verliehen. Bei uns finden Sie die komplette Liste mit allen Gewinnern und Nominierten im Vorfeld.

Los Angeles - In der Nacht auf Montag war es wieder so weit: Die Golden Globes wurden in Los Angeles im „Beverly Hilton Hotel“ verliehen. Durch den Abend geleitet haben Sandra Oh (47, „Grey's Anatomy“) und Andy Samberg (40. „Brooklyn Nine-Nine“). Dabei nahmen die beiden kein Blatt vor den Mund, egal ob es Witze oder politische Themen waren. Als Krönung des Abends erhielt Sandra Oh sogar noch die Auszeichnung „Beste Serien-Hauptdarstellerin Drama“ für „Killing Eve“.

Golden Globes 2019: Die große Überraschung bei der Auszeichnung „Beste Hauptdarstellerin“

Die größte Überraschung fiel wohl in der Kategorie „Beste Hauptdarstellerin“ aus, denn hier erwarteten alle, dass Lady Gaga sich den Globe für ihre Rolle in "A Star is Born" holt. Doch nicht Lady Gaga (32), sondern Glenn Close (71) holte sich den begehrten Titel für ihre Rolle in „Die Frau des Nobelpreisträgers“. Selbst Glenn Close konnte es gar nicht fassen und brach in Freudentränen auf der Bühne aus. Lady Gaga ging dennoch nicht mit leeren Händen nach Hause. Sie erhielt den Globe für „Bester Filmsong“ (Shallow).

Auch die Schauspiel-Legende Jeff Bridges (69) durfte sich über einen der begehrten Auszeichnungen freuen. Er erhielt den „Cecil B. deMille Award“ für sein Lebenswerk – dass er diese Auszeichnung gewinnen wird, war allerdings schon vorab bekannt. Dennoch bedankte er sich in einer rührenden Rede: „Es gibt so viele Menschen, denen ich danken muss. Ich muss meiner Süßen danken, Su! 45 Jahre voller Liebe und Unterstützung. Ohne dich wäre ich nicht hier.“

Die neue Auszeichnung der„Carol Burnett Award“ ging an die Namensgeberin Carlo Burnett.

Golden Globes 2019: Deutsche gehen leider leer aus

Nominiert waren auch der deutsche Film "Werk ohne Autor" des deutschen Regisseurs Florian Henckel von Donnersmarck in der der Kategorie "Bester fremdsprachiger Film" und Daniel Brühl als Hauptdarsteller in der US-amerikanischen Serie "The Alienist - Die Einkreisung". Jedoch gingen beide leer aus.

Golden Globes 2019: Die Gewinner aus dem Bereich Film

+ 76. Golden Globes: Rami Malek holt sich den Award für „Bester Hauptdarsteller – Drama“ © dpa / Jordan Strauss Kategorie Gewinner und Nominierte Bester Film – Drama „BlacKkKlansman“ „Black Panther“ „Bohemian Rhapsody“ „If Beale Street Could Talk“ „A Star Is Born“ Bester Film – Komödie/Musical „Crazy Rich“ „The Favourite – Intrigen und Irrsinn“ „Green Book – Eine besondere Freundschaft“ „Mary Poppins’ Rückkehr“ „Vice – Der zweite Mann“ Beste Regie Bradley Cooper – „A Star Is Born“ Alfonso Cuarón – „Roma“ Peter Farrelly – „Green Book – Eine besondere Freundschaft“ Spike Lee - „BlacKkKlansman“ Adam McKay – „Vice – Der zweite Mann“ Bester Hauptdarsteller – Drama Bradley Cooper – „A Star Is Born“ Willem Dafoe – „At Eternity’s Gate“ Lucas Hedges – „Der verlorene Sohn“ Rami Malek – „Bohemian Rhapsody“ John David Washington – „BlacKkKlansman“ Beste Hauptdarstellerin – Drama Glenn Close – „Die Frau des Nobelpreisträgers“ Lady Gaga – „A Star Is Born“ Nicole Kidman – „Destroyer“ Melissa McCarthy – „Can You Ever Forgive Me?“ Rosamund Pike – „A Private War“ Bester Hauptdarsteller – Komödie/Musical Christian Bale – „Vice – Der zweite Mann“ Lin-Manuel Miranda – „Mary Poppins’ Rückkehr“ Viggo Mortensen – „Green Book – Eine besondere Freundschaft“ Robert Redford – „The Old Man & the Gun“ John C. Reilly – „Stan & Ollie“ Beste Hauptdarstellerin – Komödie/Musical Emily Blunt – „Mary Poppins’ Rückkehr“ Olivia Colman – „The Favourite – Intrigen und Irrsinn“ Elsie Fisher – „Eighth Grade“ Charlize Theron – „Tully“ Constance Wu – „Crazy Rich“ Bester Nebendarsteller Mahershala Ali – „Green Book – Eine besondere Freundschaft“ Timothée Chalamet – „Beautiful Boy“ Adam Driver – „BlacKkKlansman“ Richard E. Grant – „Can You Ever Forgive Me?“ Sam Rockwell – „Vice – Der zweite Mann“ Beste Nebendarstellerin Amy Adams – „Vice – Der zweite Mann“ Claire Foy – „Aufbruch zum Mond“ Regina King – „If Beale Street Could Talk“ Emma Stone – „The Favourite – Intrigen und Irrsinn“ Rachel Weisz – „The Favourite – Intrigen und Irrsinn“ Bester Animationsfilm „Spider-Man: Into the Spider-Verse“ „Incredibles 2“ „Isle of Dogs“ „Mirai“ „Ralph Breaks the Internet“ Bester fremdsprachiger Film „Roma“ „Capernaum - Stadt der Hoffnung“ „Girl“ „Never Look Away“ (deutsch „Werk ohne Autor“) „Shoplifters - Familienbande“ Bestes Drehbuch Alfonso Cuarón – „Roma“ Brian Hayes Currie, Peter Farrelly und Nick Vallelonga – „Green Book – Eine besondere Freundschaft“ Deborah Davis und Tony McNamara – „The Favourite – Intrigen und Irrsinn“ Barry Jenkins – „If Beale Street Could Talk“ Adam McKay – „Vice – Der zweite Mann“ Beste Filmmusik Marco Beltrami – „A Quiet Place“ Alexandre Desplat – „Isle of Dogs – Ataris Reise“ Ludwig Göransson – „Black Panther“ Justin Hurwitz – „Aufbruch zum Mond“ Marc Shaiman – „Mary Poppins’ Rückkehr“ Bester Filmsong „Shallow“ („A Star ist Born“) „All the Stars” („Black Panther“) „Girl in the Movies” („Dumplin“) „Requiem For a Private War” („A Private War“) „Revelation’ („Boy Erased“)

Golden Globes 2019: Die Gewinner aus dem Bereich Fernsehen