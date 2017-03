Goldmünzen-Klau: Florian David Fitz will Räubern gratulieren

Berlin - Der spektakuläre Diebstahl der 100-Kilo-Goldmünze „Big Maple Leaf“ aus dem Berliner Bode-Museum sorgt auch bei Stars für Verblüffung. Doch Florian David Fitz würde den Dieben sogar gratulieren.

„Es ist unglaublich, dass sowas möglich ist“, sagte Schauspielerin Mina Tander (38) am Mittwochabend in Berlin auf dem roten Teppich beim „Jupiter Award“. Der Diebstahl erinnere sie an amerikanische Kunstraub-Thriller.

Unbekannte hatten in der Nacht zu Montag das Goldstück mit einem geschätzten Materialwert von 3,8 Millionen Euro gestohlen. Filmreif, fand auch Regisseur Simon Verhoeven: „Ein Raub mit Goldmünzen hört sich gleich nach 'ner guten Filmstory an“, sagte der 44-Jährige.

Etwas Bewunderung konnte Schauspieler Florian David Fitz nicht verstecken: „Irgendwie muss man ihnen auch gratulieren, oder, wenn sie das schaffen?“, fragte der 42-Jährige und schickte sofort hinterher: „Also nicht, dass ich das gut finde!“

Karoline Herfurth (32) dachte bei aller Filmreife eher an den Besitzer. „Das muss tragisch sein, wenn es tatsächlich so ist, dass das jetzt eingeschmolzen wird“, so die Schauspielerin.

Andere juckte das Thema dagegen nicht die Bohne: „Es ist mir sowas von unfassbar egal, keine Ahnung“, sagte Schauspieler Wotan Wilke Möhring (49). „Also ich hab' sie nicht.“

dpa