Schock-Nachricht für Millionen Teenager: "Die Lochis" machen Schluss

Eine bittere Nachricht für Millionen Teenager in Deutschland: "Die Lochis" machen Schluss. Gab etwa Streit zwischen den Brüdern?

Groß-Gerau - Vor allem die Teenager dürfte diese Meldung schockieren: "Die Lochis" trennen sich. Die beiden YouTube-Stars haben für Ende des Jahres eine Abschiedstournee angekündigt. Aber es gibt auch Grund zur Hoffnung.

Die Lochis: Keine Konzerte mehr und auch kein YouTube-Kanal

Die Zwillinge Roman und Heiko Lochmann machen Schluss: mit ihren Konzerten, aber auch laut Informationen von bild.de mit ihrem YouTube-Kanal. Ein heftiger Schritt. Der Kanal hat mehr als 2,5 Millionen Abonnenten. Gab es etwa Streit zwischen den Brüdern?

„Manchmal muss sich ein Kapitel schließen, damit sich ein neues öffnen kann“, sagte Roman der Zeitung, und Heiko ergänzte: „Wir spüren seit einiger Zeit eine Veränderung, was in unserem Alter ziemlich normal und natürlich ist. Bei uns Brüdern nur eben in geballter Form.“

Gab es Streit zwischen den Brüdern?

Die gute Nachricht ist also offenbar: Die beiden Jungs verstehen sich immer noch prima, und Streitigkeiten scheinen nicht der Grund für diesen großen Schritt zu sein, wie fnp.de* berichtet. Einen Grund zur Verzweiflung gibt es für die Fans des 19-jährigen Pop-Duos also nicht. Und komplett werden Roman und Heiko wohl auch nicht von der Bildfläche verschwinden. Zumindest, wenn man dem Instagram-Profil der beiden Glauben schenkt. Dort schreiben die YouTube-Stars recht kryptisch: "Was wäre das Leben ohne Veränderung?".

Als wäre das nicht schon Hoffnungsschimmer genug, wollen sich "Die Lochis" noch heute (11. Mai) mit einer persönlichen Nachricht an ihre Fans wenden. Und wirkliche Sorgen müssen sich die Anhänger der Jungs ohnehin nicht machen. Heiko und Roman wollen laut Insidern weiterhin zusammen Musik machen und ihre Entertainment-Karrieren ausbauen. Auch Solo-Projekte können sich die 19-Jährigen vorstellen. „Zwillinge kann man nicht trennen“, versicherte Roman gegenüber bild.de.

(ror)