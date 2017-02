Guido Maria Kretschmer: „Mein erstes Mal war ein Dreier“

Köln - Mit 16 hatte Guido Maria Kretschmer das erste Mal Sex. In einem Interview verrät der Star-Designer nun weitere intime Details.

Seit März 2012 ist Guido Maria Kretschmer mit seinem Mann Frank Mutters verheiratet. Sein erstes Mal hatte der Modedesigner und Fernsehmoderator (“Shopping Queen“) allerdings mit einer Frau - unter anderem. Heiße Details enthüllt er in einem Bild-Interview.

... „mit einem netten Jungen und einem Mädchen“

Auf die Frage, ob er es schon mal mit Frauen probiert habe, sagt Kretschmer: „Ja, ja, ja, ja. Mein erstes Mal war gleich ein Dreier. Also mit einem netten Jungen und einem Mädchen. Ich war 16, sie älter.“ Und welche Lehren hat der heute 51-Jährige daraus gezogen? Kretschmer trocken: „Ach, das ist nicht so mein Business, ich ziehe Frauen lieber an als aus.“

Kretschmers Eltern glaubten lange nicht an ihn

Außerdem wird in dem Interview bekannt, dass seine Eltern lange nicht an ihn glaubten. „Wenn er früher davon gesprochen hat, ihr werdet euch noch wundern, eines Tages bin ich im Fernsehen“, hab' ich immer gedacht jaja, erzähl mal“, sagte der Vater des Designers in einem Video bei Bild.de. Als der Sohn, langhaarig und nach Angaben der Eltern schon damals seine eigenen Hosen nähend, den Entschluss fasste, Modedesigner zu werden, nahm es der Vater mit einem „ja, ist gut“ zur Kenntnis.

Als Guido Maria seinen Eltern von seinem ersten Auftrag erzählte, wollten sie wohl noch immer nicht so recht an sein Talent glauben. „Da hab' ich erstmal Angst gehabt, er schafft das nicht“, erinnerte sich die Mutter in dem Video.

Mittlerweile entwirft Kretschmer die verschiedensten Outfits - sogar für Mitarbeiter der Deutschen Bahn.

gma/dpa/Video: snacktv

