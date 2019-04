Gzuz von "187 Straßenbande": Rapper hat Mega-Botschaft! Neues Mitglied für Band?

Gzuz bringt die Fans der "187 Straßenbande" zum Ausflippen. Der Rapper verkündete bei Instagram eine Mega-Botschaft. Gibt es etwa bald ein neues Band-Mitglied?

Gzuz von "187 Straßenbande" macht häufig mit Negativ-Schlagzeilen auf sich aufmerksam.

Nun gibt der Rapper jedoch bekannt, dass er zum zweiten Mal Vater geworden ist.

Mehrere deutsche Rapper gratulieren Gzuz zum Elternglück.

Hamburg - Rapper Gzuz zeigt sich einmal ganz von seiner weichen Seite: Am Dienstag wurde der 30-Jährige zum zweiten Mal Papa und teilte sein Glück mit den Fans. Wie die Follower und andere Rapper darauf reagierten, berichtet nordbuzz.de*.

Gzuz von "187 Straßenbande": Rapper bereits zum zweiten Mal Papa

Eigentlich kennt man den Rapper ganz anders. Wie auf nordbuzz.de* zu lesen ist, machte Gzuz mit Aktionen wie an Gerichtsgebäude pinkeln oder Verschlafen im Hotel Schlagzeilen. Doch nun ist der Rapper von "187 Straßenbande" einfach nur happy und seine Fans gleich mit ihm. Am Dienstag wurde der 30-Jährige nämlich zum zweiten Mal Vater.

Das Kind bekam er mit seiner langjährigen Freundin Lisa. Offenbar kam die kleine Emilia am 02. April um 06.56 Uhr zur Welt, teilt Gzuz in einem Instagrampost mit. Stolze 49 Zentimeter lang und 2689 Gramm schwer soll die Kleine sein.

Gzuz wird Vater: Rapper gratulieren dem Mitglied der "187 Straßenbande"

Rapper Gzuz verkündete die frohe Botschaft am Dienstagnachmittag auf Instagram. Die Kommentarfunktion unter dem Beitrag deaktivierte er zwar, doch die Fans feiern das Bild mit den Fußabdrücken der kleinen Tochter offenbar trotzdem. Über 410 Tausend Followern gefällt das Bild (Stand: 03. April).

Sein Kollege aus der "187 Straßenbande", Bonez MC, veröffentlichte ebenso kurz nach der Geburt ein Foto. Darauf sieht man Gzuz, wie er stolz seine neugeborene Tochter auf dem Arm hält und in die Kamera lächelt. "Happy Birthday", schreibt er unter das Bild, das man hingegen kommentieren kann. Auch andere berühmte Rapper wünschen Gzuz alles Gute. Massiv meint zum Beispiel: "Bruderherz, genieße den Moment. Das ist das wahre Leben, auf ewige Gesundheit:" Auch Capital Bra und Kool Savas kommentieren das Bild.

Gzuz von "187 Straßenbande": Rapper wird zum zweiten Mal Vater - Fans rasten aus

Restlos begeistert sind jedoch die Fans von Gzuz. Sie schmeißen in den Kommentaren mit Herzchen-Smileys nur so um sich. "Da glänzen die Augen so richtig, Glückwunsch!", "Gzuz ist ein super Vater, da braucht sich niemand Sorgen zu machen. Er hat alles, was er seiner Familie geben muss" oder "Glückwunsch, 187 hat ein neues Teammitglied", kommentieren die Fans. Ob die kleine Emilia jedoch tatsächlich bald bei "187 Straßenbande" mitwirken wird, ist fraglich.

