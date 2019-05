Harry und Meghan: Pikante Fotos - Deshalb mussten sie ihr Zuhause verlassen

Anfang des Jahres filmten Paparazzi das geheime Anwesen von Prinz Harry und Herzogin Meghan. Sogar Fotos vom Schlafzimmer wurden veröffentlicht. Der Prinz wehrte sich.

London - Prinz Harry und Meghan werden von der Presse belagert, wie wohl kein anderes royales Paar. Jetzt gingen Paparazzi aber zu weit, wie CNN berichtete. Die britische Agentur Splash News sandte am 9. Januar Fotografen in Hubschraubern aus, um Fotos von dem Privatanwesen des Paars zu machen. Harry und Meghan lebten damals in der unweit von Oxford gelegenen malerischen Region Cotswoldsö. Die intimen Fotos des Anwesens zeigten auch Einblicke in ihr Wohn- und Schlafzimmer und wurden in mehreren Zeitungen veröffentlicht, unter anderem in der Londoner „Times“. Ob sich das Herzogs-Paar zu diesem Zeitpunkt im Haus befand oder nicht, ist nicht bestätigt.

Harry und Meghan erhalten „eine erhebliche Summe“ Schadensersatz

Harry klagte vor einem Londoner Gericht gegen die Nachrichtenagentur wegen Verletzung der Privatsphäre, woraufhin diese sich offiziell bei dem Royal-Paar entschuldigte und bereit war, „eine erhebliche Summe“ als Schadenersatz zu zahlen. Harry und Meghan nahmen die Entschuldigung an, berichtete der Palast.

Besonders ärgerlich für das Paar: Nach dem Vorfall sahen sie sich gezwungen, auszuziehen. Laut ihres Anwalts Gerrard Tyrrell hatten Harry und Meghan das Anwesen nämlich vor allem wegen seiner abgeschiedenen Lage angemietet. Nach der Veröffentlichung der Fotos aber hätten sie sich nicht mehr sicher gefühlt und wollten das Landhaus nicht weiter bewohnen. Berichten zufolge galt der Mietvertrag für zwei Jahre.

Harry und Meghan leben mittlerweile offiziell in Frogmore Cottage

Inzwischen leben Harry und Meghan mit ihrem kleinen Sohn Archie in Frogmore Cottage auf dem Gelände von Schloss Windsor. Das Royal-Baby kam am 06. Mai zur Welt - alle News dazu gibts hier. RTL-Moderatorin Birgit Schrowange stellte zuvor eine Skandal-Frage, wie das Baby denn aussehen könnte. Herzogin Kate zeigte sich kürzlich ungewohnt aufreizend mit flatterndem Kleid.