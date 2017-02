Hat Blanca Blanco wirklich blank gezogen?

Los Angeles - Die Oscar-Verleihung ist die perfekte Gelegenheit, um sich auf dem roten Teppich gekonnt in Szene zu setzen. Die bis dato eher unbekannte Schauspielerin Blanca Blanco hatte da eine ganz spezielle Idee.

Zugegeben, von Blanca Blanco hat man bis jetzt in Deutschland kaum was gehört. Die 35-jährige US-Amerikanerin spielte bisher eher kleinere Rollen in unbedeutenden Filmen, die den Weg in die europäischen Kinos oftmals nicht mal schafften.

Das könnte sich nach Blancas Auftritt bei der diesjährigen Oscar-Verleihung allerdings ändern. Dort tauchte Blanca nämlich in einem hautengen Kleid mit einem sehr langen Beinschlitz auf. Im Blitzlichtgewitter auf dem roten Teppich gab eine ungeschickte (oder gut durchdachte?) Pose dann Rätsel auf. War Blanca Blanco etwa nackt unter ihrem Kleid?

Es sah verdächtig danach aus. Doch bei genauem Hinschauen (in der Redaktion hat man sich sogar erlaubt heranzuzoomen) wird dann doch deutlich: Blanca trägt ein gut verstecktes hautfarbenes Höschen.

Wirkliche Begeisterung dürfte sie mit ihrem Auftritt allerdings nicht hingelegt haben. Sogar John Legends Ehefrau Chrissy Teigen, die gerne mal für einen kleinen Nackt-Skandal sorgt, erschien auf der größten Filmgala des Jahres eher zugeknöpft. Denn die Oscars haben einen ganz eigenen Stil.

Dennoch dürfte Blanca mit diesem Auftritt dafür gesorgt haben, dass sie in Erinnerung bleibt. Und wer weiß, vielleicht ist ja irgendein Regisseur auf ihre bis dato verborgenen Talente aufmerksam geworden.

kah

Rubriklistenbild: © AFP