Heidi Klum postet Neujahrsgrüße - dabei geht es ziemlich pikant zu 

Heidi Klum hat mit ihrem Liebsten Silvester gefeiert. Ehemann Tom Kaulitz und das Model haben das neue Jahr begrüßt - dabei fällt allerdings eine Sache auf.

Heidi Klum (46) und Tom Kaulitz (30) haben gemeinsam Silvester gefeiert.

Via Instagram haben die beiden Neujahrswünsche an ihre Fans geschickt.

Prompt reagierten die Follower.

Los Angeles - Heidi Klum (46) und ihr Ehemann Tom Kaulitz (30) sind noch immer frisch verliebt. Die beiden können offenbar immer noch nicht die Finger voneinander lassen. Jedenfalls gibt es ziemlich viele Schnappschüsse auf Instagram, die das beweisen.

Dabei lässt Heidi Klum kaum etwas aus. Besonders gern zeigen sich die beiden Turteltäubchen im Bett. Die Fotos sind romantisch, heiß und auch mal völlig daneben. Für den Familienhund ist das Schlafzimmer scheinbar auch kein Tabu. Das Bett scheint im Hause Klum-Kaulitz eine wichtige Rolle zu spielen. Und das Besondere daran: Wer im Bett kuschelt, braucht keine oder fast keine Klamotten.

Heidi Klum und Tom Kaulitz - Ohne Bett geht wohl im neuen Jahr nichts

Heidi Klum versteht ihr Geschäft - auch in den sozialen Medien. Sieben Millionen Follower (Stand: 1. Januar 2020; 16.30 Uhr) haben den Instagram-Account der gebürtigen Bergisch-Gladbacherin abonniert. Für die Fotos gibt es viel Lob und zwischendurch auch böse Kommentare. Bei dem Weihnachts-Posting hatten einige Fans gleich etwas zu meckern. Die GNTM-Jurorin scheint fiese Kommentare einfach an sich abperlen zu lassen.

Natürlich musste Heidi Klum ihren Fans einen Neujahrsgruß via Instagram schicken. „Happy 2020“, schreibt die 46-Jährige knapp zum kurzen Clip und verteilt reichlich Herz-Emojis. In dem Video liegen Klum und Kaulitz gemeinsam im Bett. Ihr Ehemann trägt kein T-Shirt oder etwa einen Smoking - sondern einfach mal nichts. Klum schmiegt sich an seine Haut. Bei ihr blitzt ein wenig Stöffchen bei „Hans“ und „Franz“ heraus. Ob es sich dabei um ein Negligé oder ein Dessous-Teil handelt, ist schwer zu erkennen.

Video: Oliver Kalkofe zieht in "Kalkofes Mattscheibe" über Heidi Klum her

Heidi Klum kuschelt nur mit einem Kaulitz

Ein besonderer Instagram-Filter zaubert dem Paar 2020-Glitzer-Brillen ins Gesicht. Es funkelt und es sieht ziemlich abgefahren aus. Dazu läuft passend der ABBA-Song „Happy New Year“. Gitarrist Tom Kaulitz ist offenbar amüsiert. Er singt etwas mit und im Hintergrund kichern beide bei der Aufnahme.

Die Reaktionen auf den Clip folgen prompt. Die Followerschaft freut sich über diese doch recht intimen Neujahrswünsche. „Frohes Neues Jahr!“ oder „Happy 2020“ fluten die Kommentare. Doch einem Fan fällt etwas ganz anderes auf. „Da fehlt doch einer!!!....wo ist Bill“, witzelt dieser Frechdachs, setzt gleich ein Lach-Emoji und endet mit den Worten „ihr seid ein schönes Paar“.

Nach ihrer Hochzeit mit Tom Kaulitz scheint Heidi Klum auch mit dessen Zwillingsbruder Bill unzertrennlich. Die drei werden Opfer böser Lästereien. Heidi Klum schweigt bislang dazu. Sie postet diese „bad vibes“ einfach weg.

Das offizielle ABBA-Happy-New-Year gibt es übrigens auf YouTube.com als Video.

ml