Helene Fischer verrät spektakuläre Details zu neuem Album

München - Bei dieser Nachricht jubelt das deutsche Schlager-Herz: Helene Fischer bringt ein neues Album auf den Markt - und dieses soll erneut alle Trophäen abräumen.

Kaum eine deutsche Musikerin brach in den letzten Jahren mehr Rekorde als die Schlagersängerin Helene Fischer: 2013, 2014 und 2015 dominierte sie scheinbar spielend die deutschen Albumcharts, ihre Platte „Farbenspiel“ hielt sich unglaubliche 14 Wochen auf der Pole Position - und bis heute wurde kein Hit häufiger legal gedownloaded als ihr Song „Atemlos durch die Nacht“ (Entschuldigen Sie den Ohrwurm).

Nicht umsonst also wird die wohl populärste Weihnachtssendung, die die öffentlichen Rundfunkanstalten ARD und ZDF traditionell am 1. Weihnachtsfeiertag ausstrahlen, wohl auch in diesem Jahr den bezeichnenden Namen „Die „Helene Fischer-Show“ tragen - und das zum sechsten Mal in Folge.

Doch was ist das Erfolgsrezept der Schlagerkönigin?

Die Zahlen sprechen für sich: Helene Fischer hat den Schlager tatsächlich wieder salonfähig gemacht und auch junge Leute für das doch recht angestaubte Musik-Genre begeistern können. Auch die meisten ihrer Konzerte sind mittlerweile schon Jahre im voraus restlos ausverkauft.

Ihre Fans - die sich zum größten Teil wohl aus treuen, alten Schlager-Hasen und Neuentdeckern dieser Stilrichtung zusammensetzen - werden deshalb wohl Luftsprünge machen, nachdem sich Fischer mit einer tollen Überraschung an ihre Fans gewandt hat.

Am Freitagabend gab die 32-Jährige via Facebook nämlich erste Details zu ihrem neuen Album bekannt. Dieses soll nach „Bild“-Informationen am 12. Mai 2017 erscheinen und mit 24 Songs deutlich umfassender sein als ihr Erfolgs-Album „Farbenspiel“.

Die neuen Lieder wird Fischer auf einer Mega-Tour durch Deutschland dann live präsentieren - diese startet allerdings erst am 12. September 2017.

Entwarnung für die Ungeduldigen

Für alle, die es vor Spannung kaum aushalten, gibt Helene Fischer am Samstagabend allerdings bereits eine erste Kostprobe: In der Show „Das große Premierenfest“, die um 20:15 ausgestrahlt wird, stellt die Sängerin einige ihrer brandneuen Songs vor.

