Experte sicher: So wird Meghan Markle nach der Hochzeit mit Prinz Harry heißen

Prinz Harry und Meghan Markle heiraten am 19. Mai in London.

In wenigen Tagen ist es soweit: Prinz Harry und Meghan Markle schreiten vor den Traualtar. Nach der Hochzeit wird sich nicht nur das Leben der Braut verändern, sondern wohl auch ihr Name.

London - Noch fünf Tage, dann geben sich Prinz Harry (33) und Meghan Markle (36) das Ja-Wort in Windsor. Die Traumhochzeit wird weltweit herbeigesehnt, zahlreiche Royal-Fans reisen bereits an oder sind schon da. Auch Meghans Eltern sind bereits in London.

Das Kennenlernen der britischen Königsfamilie und die Unterstützung ihrer Tochter stehen dabei im Mittelpunkt. Vielleicht aber auch, um sich schon mal auf die Änderungen im Leben ihrer Tochter einzustellen.

Denn: Die Hochzeit zieht auch weitreichende Konsequenzen für Meghan nach sich. Vor allem an ihrem Namen werden sich ein paar Dinge verändern.

Queen überschreibt Prinz Harry Herzogtum

Prinz Harry bekommt unmittelbar nach der Trauung das Herzogtum Sussex von der Queen (92) überschrieben. Meghan erhält dadurch einen Titel: Sie wird nach der Trauung offiziell mit „Ihre Königliche Hoheit, die Herzogin von Sussex“ angesprochen.

Doch damit noch nicht genug. Eine weitere Änderung ihres Namens werde es wohl mit großer Wahrscheinlichkeit auch noch geben.

Meghan erhält wohl anderen Vornamen

Ein Royal-Experte sagte der britischen Boulevardzeitung Express, dass Meghan Markle einen anderen Vornamen bekäme. So soll aus Meghan nach der Hochzeit Rachel Meghan werden.

Gar nicht so abwegig. Der Doppelname tauchte bereits im offiziellen Einwilligungsschreiben der Queen zur Hochzeit der beiden auf. Ihr dann neuer Vorname ist der baldigen Prinzessin jedoch nicht unbekannt. Schon von Geburt an trug Meghan Markle den Doppelnamen. Möglicherweise wird sie sich bei nicht offiziellen Anlässen weiterhin nur Meghan nennen.

heu