Lena Meyer-Landrut versetzt Fans in Aufregung: Hat sie hier ihre Hose vergessen?

Lena Meyer-Landrut vergisst rein zufällig ihre Hose. Ein irrwitziger Zufall, der natürlich sofort mit der Community geteilt wird.

Update vom 26. Januar 2019: Während Deutschland bei Minustemperaturen bibbert, vergisst Lena Meyer-Landrut einfach mal ihre Hose. Nicht ganz glaubwürdig? Es gab wahrscheinlich schon überzeugendere Zufälle als jenen. Dennoch postete die schöne 27-Jährige nun auf Instagram ein solches Foto - und natürlich springen ihre Follower darauf sofort an.

Verführerisch blickt die Sängerin durch einen Zaun zu Boden. Vielleicht verbirgt sich ja hinter der Abtrennung ihre vermisste Hose? Alles reine Spekulation, doch eines steht fest, die Community ist sich einig: Lena sollte ihr Beinkleid in Zukunft gerne häufiger vergessen.

„Von mir aus darf das lange Mode bleiben“, schreibt ein User. Ein weiterer merkt an: „Bei den Beinen kannst du dir das leisten.“ Offenbar scheint das Verbummeln der eigenen Hose in der Gesellschaft ein weit verbreiteteres Phänomen zu sein, als zunächst anzunehmen ist. So schreibt ein User: „Hose verloren, kenn ich.“ Natürlich ist die Aussage der 27-Jährigen nicht wirklich ernst gemeint, weshalb sie zudem kommentiert: „Noooooo it’s Fashion.“ Ob bald ganz Deutschland die eigene Hose verschlampt? Banale Trends gibt es ja zur Genüge.

Lena Meyer-Landrut mit Wow-Ausschnitt: Mehrere Bilder aufgetaucht

Update vom 25. Januar 2019:Nachdem Sängerin Lena Meyer-Landrut schon bei den Vorbereitungen für ein Fotoshooting tief blicken ließ, postete die 27-Jährige nun auf ihrem Instagram-Kanal ein paar Ergebnisse des Modeltermins. Dort zeigt sie sich in dem pinken Oberteil, das bereits in der Instagram-Story zu sehen war, und mit einem Hauch von orientalischem Flair.

Was die Fans dieses Mal besonders freuen dürfte: Das Dekolleté von Lena Meyer-Landrut ist nicht wie in der Instagram-Story von irgendeiner Schrift leicht verdeckt, sondern gewährt den vollen und tiefen Ausblick. Dass die deutscheSängerin gerne viel Haut zeigt, dürfte nach anderen freizügigen Aufnahmen nicht mehr verwundern.

Lena Meyer-Landrut: Oha, ungünstiger Winkel - Dekolleté zieht Blicke auf sich

Update vom 24. Januar 2019: Knapp eine Woche ist die Trennung von Lena Meyer-Landrut und ihrem Max her, zumindest die offizielle Stellungnahme dazu. Wirklich traurig zeigt sich die 27-Jährige jedoch nicht wirklich. Auf ihrem Instagram-Account versorgt Lena ihre Fans auch weiterhin täglich mit fröhlichen Schnappschüssen und kurzen Videos aus ihrem Alltag. Knappe und freizügige Augenblicke sind dabei keine Seltenheit. Auch am Mittwoch überraschte Lena ihre Fans mit einem Einblick in ihren Alltag, diesmal von einem Fotoshooting für eine deutsche Boulevard-Zeitung.

In der kurzen Instagram-Story ist Lena Meyer-Landrut in einem pinken Oberteil zu sehen. Während die Sängern gestyled wird, filmt ihr Make-Up-Artist die Szene, jedoch für Fans aus einem sehr günstigen (oder für Lena eben ungünstigen) Winkel. Anstatt auf das im Video mit „so fresh and so clean“ angepriesene Make-Up zu achten, dürfte bei vielen Fans der Blick direkt auf das Dekolleté der 27-Jährigen fallen. Der tiefe Ausschnitt der Sängerin zieht alle Blicke auf sich. Ihren Fans dürfte der Anblick gefallen, schließlich hat Lena rund 2,4 Millionen Fans auf Instagram.

+ Lena Meyer-Landrut vor einem Fotoshooting. Der Blick fällt dabei sofort auf das Dekolleté der 27-Jährigen. © Screenshot

Lena Meyer-Landrut: Sängerin zeigt sich ohne BH

Update vom 21. Januar 2019: „Morgenstund hat Gold im Mund“ - sagt zumindest ein altes Sprichwort. In der Praxis gibt es zu früher Uhrzeit meist eine Tasse Kaffee. Das sieht auch Lena-Meyer Landrut so. Bei -3 Grad Celsius in Berlin tut so ein koffeinhaltiges Heißgetränk auch der Sängerin gut.

Video: Nippelblitzer bei Lena Meyer-Landrut

Doch so ganz wach scheint die ESC-Gewinnerin von 2010 beim Erstellen ihrer Story auf Instagram noch nicht gewesen zu sein. Während im Hintergrund Rosalías Song Malamente läuft, scheint sie nicht zu bemerken, dass ihr weißes Top weniger versteckt, als sie glaubt. Rechts (bzw. vom Beobachter aus gesehen links) blitzt nämlich ein Nippel durch das weiße Stück Stoff. Ein BH, der das verhindern hätte können, ist nicht in Sicht.

+ Mit wenig Fantasie zu erkennen: Links unten blitzt was durch. © Screenshot

+ So macht man seine Fans verrückt: Lena leckt sich nach ihrem Nippel-Fauxpas lasziv über die Lippen. © Screenshot Da passt es mehr als gut ins Bild, dass Lena nach dem Nippelblitzer rhythmisch die Schultern zur Musik bewegt und sich mit der Zunge über die Zähne leckt. Anschließend trinkt die 27-Jährige ganz langsam an einer Tasse Kaffee und leckt sich danach lasziv über die Lippen. Also wenn die Fans von Lena, vor allem die männlichen, da nicht verrückt werden.

Allerdings ist das nicht die einzige Nachricht, die die Sängerin für ihre Fans hat. Die ersten Samples von Schmuck für Lenas Shop, das vierjährige Jubiläum mit ihrem „verlorenen Bruder“ (O-Ton Story) aka ihrem Stylisten Philipp Verheyen, der ihr einen Brief zu diesem Anlass gesendet hat, oder ein Bild mit dem Fotografen Paul Hüttemann - Lena Meyer-Landruts Montag scheint ein toller Start in die Woche zu sein, glaubt man ihrer Instagram-Story.

Auch die Fans dürften einigen Grund zur Freude haben: Neben dem Busenblitzer deutet Lena, die in ihrer Story Hüttemann umarmt und von leichtem „Hütte-Entzug“ spricht, damit wohl an, dass es bald wieder neue, professionelle Fotos von ihr geben wird. Ob der Fotograf da auf jedes Detail achtet?

Lena Meyer-Landrut lasziv wie nie: Knallrote Lippen und ganz tiefer Ausschnitt - „Bombe“

Unser Artikel vom 19. Januar 2019:

Lena Meyer-Landrut hat die Wut-Postings eines Instagram-Followers (siehe unten) und die Reaktionen darauf wohl nicht gelesen. Oder kümmert sich nicht groß drum. Denn nachdem das vorige Foto noch wirklich harmlos war, zeigte sich Lena am Freitagabend nun lasziv wie vielleicht noch nie.

Die Lippen knallrot geschminkt! Ein Ausschnitt bis fast zum Bauchnabel! Und ein verführerischer Blick!

Dass all das ein Werbe-Posting ist und die Trommel rühren soll für einen Make-Up-Hersteller, mit dem Lena Meyer-Landrut kooperiert, ist den Fans egal. Sie sind erwartungsgemäß aus dem Häuschen. „Geiles Pic“, „Du bist sehr hübsch!“, „Sehr verführerisch“, „Hot hot“, „Die rote Bombe“ lauten Reaktionen. Ein Anhänger erkundigt sich: „Ist er auch kussfest?“

Lena Meyer-Landrut macht Fans mit eher harmlosem Foto wütend

Unser Artikel vom 18. Januar 2019:

Hannover - Lena Meyer-Landrut scheint den Schock über das Liebes-Aus mit ihrem Max verdaut zu haben. Ihre Fans auch. Zumindest sind beide Seiten zum alten Spiel zurückgekommen: Lena Meyer-Landrut postet bemerkenswerte Fotos und Storys bei Instagram. Und ihre Anhänger reagieren begeistert darauf.

Genau so ging‘s auch am Donnerstag. „Ich habe versucht zu meditieren. Dann kam Phili und machte ein Foto“, schreibt sie zu diesem Bild:

Nicht nur die Meditationspose ist ein Blickfang für die Follower. Sondern auch das Outfit - knalleng betont es ihre Oberweite. „Omg wie hübsch, ich falle gleich um omg“, schreibt eine Nutzerin. „Du und dein Outfit, ihr seid der Hammer“ eine andere. „Mmm tolles Oberteil, Schatz“, schwärmt ein weiterer User.

Einem (oder einer) Nicky hingegen reicht‘s! Der Rundumschlag in den Insta-Kommentaren: „Und vor allem, dass ihr Männer so spitz auf sie seid, ist auch klar, bei den Dauer-fast-nackt-Bildern. Wenn man mit nichts anderem glänzen kann, muss man sich halt halb nackt zeigen und Männer geil machen. Also früher hat sie mir besser gefallen. Jung und unschuldig. Jetzt ist sie wie jeder andere Star. Sucht Aufmerksamkeit, postet Blödsinn und macht sich halb nackt. Wirkt sehr oberflächlicher als zu der Zeit von Satellite (ESC), deshalb folgte ich ihr, aber jetzt ist jeder Post voll nervig.“

„Scheint Lena Meyer-Landrut ja richtig gut zu gehen“

Was jene(r) Nicky schreibt, sorgt natürlich für Diskussionen und Gegenwind. Nicky geht aber auch ins Detail: „Wenn ich gerade eine Trennung hinter mir habe, poste ich doch nicht so einen Mist. Hat sie ihn überhaupt geliebt?! Scheint ihr ja richtig gut zu gehen. Also ich würde mich erst mal zurückziehen, alleine schon aus Respekt vor dem, den ich geliebt habe und nicht einen auf lustig machen.“

Eine Reaktion auf die Wut-Kommentare von Nicky: „Du urteilst über Menschen, die Du kaum kennst. Und hörst Du nach einem privaten Ereignis mit Deinem Beruf auf? Ich vermute, die Trennung kam nicht von heute auf morgen und ist schon länger her.“ Natürlich nehmen viele Fans Lena Meyer-Landrut in Schutz.

Video: Trennung bei Lena Meyer-Landrut

Lena Meyer-Landrut im Sommer ohne Hose

Wer die Instagram-Aktivitäten von Lena Meyer-Landrut verfolgt, bekommt aber wirklich eine Ahnung, dass sie freizügige Aufnahmen gezielt einsetzt. Unlängst etwa die eines viel zu knappen Badeanzugs. Oder jene beim Essen. Und im Sommer zeigte sie sich gleich mal ohne Hose.

Gesprächsthema ist aber auch die Frisur. „Uii, sind die Haare etwas kürzer?“, lautet ein Instagram-Kommentar. Der Verdacht könnte sich durch mehrere Clips aus der Instagram-Story verfestigen. In einem fährt sich Lena - die das selbe Oberteil wie auf dem Foto trägt - zu zarter R&B-Musik lasziv durch die Haare.

+ Ein Screenshot aus der Instagram-Story. © Lena Meyer-Landrut bei Instagram

Und dann steht sie an der Tür. „Wenn man den ganzen Tag im Studio ist und dann ein bisschen Luft. Jetzt regnet es draußen, jetzt verbietet mir Phili auch noch, nach Hause zu gehen wegen der Haare.“ Ob sich das auf eine mögliche neue Frisur bezieht oder ob jener Phili Angst hat, dass sie krank wird, das bleibt offen ...

Wussten Sie eigentlich, dass immer noch Oben-ohne-Fotos von Lena Meyer-Landrut im Netz zu sehen sind?

Bergdoktor-Tochter (23) im knappen Bikini - Derbe Kommentare zur Oberweite

lsl.