Ingrid van Bergen (85) als Domina auf der Bühne

Hamburg - Sie sagt von sich selbst: „Ich bin eine ganz bürgerliche Tante“. Das kann man allerdings nicht von der Rolle behaupten, in die Ingrid van Bergen in Kürze schlüpft.

Schauspielerin und Ex-Dschungelkönigin Ingrid van Bergen (85) steht demnächst als Domina in Hamburg auf der Bühne. In der Rock-Musical-Komödie „Happy Horror Club“ im Delphi Showpalast werde sie auch ihren 80er-Jahre-Hit „Schickeria“ zum Besten geben, sagte sie der „Bild“-Zeitung (Donnerstag).

Sie selbst stehe jedoch nicht auf Sadomaso-Sex. „Ich bin eine ganz bürgerliche Tante.“ Im Moment brauche sie auch keinen Mann in ihrem Leben. „Ich bin glücklicher Single. Ich habe meine Freunde, drei Katzen, drei Hunde und ein Pferd“, sagte die Schauspielerin, die in einem Bauernhaus in der Nähe von Lüneburg lebt.

dpa/SnackTV