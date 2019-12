Trauer um TV-Star: „Großstadtrevier“-Legende mit 64 Jahren verstorben

Nicht nur Fans des „Großstadtreviers“ trauern: Jan Fedder ist tot. Der Schauspieler war vor allem in seiner legendären Rolle als TV-Polizisten Dirk Matthies bekannt.

Hamburg - Er durfte den bevorstehenden Jahreswechsel nicht mehr erleben: Schauspieler und TV-Legende Jan Fedder ist tot. Mit seiner Rolle als etwas wenig barscher, aber dennoch liebenswerter Polizist Dirk Matthies im „Großstadtrevier“ hatte er sich über viele Jahre in die Herzen der Zuschauer gespielt. Nun trauern nicht nur die zahlreichen Fans der beliebten ARD-Serie um den Star.

Jan Fedder hat den Kampf gegen den Krebs verloren

Fedder erlag am Abend des 30. Dezembers seiner schweren Krebserkrankung, wie die Bild-Zeitung berichtet. Es habe einen Einsatz in Fedders Wohnung gegeben. Polizeisprecherin Sandra Levgrün erklärte dem Blatt: „Der Ehrenkommissar der Polizei Hamburg ist um 18.47 Uhr verstorben.“ Der Serien-Star wurde 64 Jahre alt.

Jan Fedder trotze seiner Krankheit lange Zeit

Jan Fedder litt seit mehreren Jahren an mehreren gesundheitlichen Problemen, von denen er sich trotzdem nicht in die Knie zwingen lassen wollte. So wurde er zwischenzeitlich zwar wegen seiner Krebstherapie oder einer Blutvergiftung zu Drehpausen gezwungen, kehrte allerdings stets wieder zurück vor die Kamera.

„Ich bin ein altes Zirkuspferd“, zitiert die Deutsche Presseagentur den Darsteller: „Ich kann zwar nicht mehr so hoch springen, aber im Kreis laufen kann ich immer noch“, soll er einst gesagt haben. So stand Fedder im Laufe seiner Karriere für zahlreiche Produktionen für Film und Fernsehen vor der Kamera.

„Großstadtrevier“ und unzählige andere Produktionen: Fedder glänzte im TV und auf der Leinwand

Die erste große Rolle, in der Jan Fedder zu sehen war, erhielt er 1981 im Kinoklassiker „Das Boot“, wobei er daraufhin hauptsächlich in TV-Produktionen spielte. Kult wurden vor allem die Serien „Neues aus Büttenwarder“ oder das „Großstadtrevier“, wo Jan Fedder in zahlreichen Folgen zu sehen war. 2013 feierte das Filmfest Hamburg das 45. Bühnenjubiläum Fedders, der bereits als 13-jähriger Junge zum ersten Mal vor der Kamera gestanden hatte.

Weggefährten und Fans trauern um Jan Fedder

Nach dem Tod von Jan Fedder trauern sowohl Fans als auch seine einstigen Weggefährten um den beliebten Schauspieler. So zeigt sich auch NDR-Intendant Lutz Marmor betroffen über die Meldung. „Ich bin traurig“, ließ er in einer Mitteilung seines Senders verlauten, denn auch der NDR habe Fedder viel zu verdanken: „Die Zuschauerinnen und Zuschauer haben ihn geliebt. Der Tod dieses einzigartigen Schauspielers hinterlässt eine große Lücke.“

Wie groß diese Lücke tatsächlich ist, wird auch an den zahlreichen User-Kommentaren auf Social Media klar. Unter verschiedene Abschieds-Posts des NDR auf Facebook oder Twitter schreiben die Fans beispielsweise: „Ein ganz Großer ist gegangen“ und „Wir Hamburger werden diesen ehrlichen Jung mit Ecken und Kanten vermissen. Ab heute wird ,Platt‘ eingeführt im Himmelreich und ein bissel Büttenwarder mit einem Hauch Großstadtrevier“. Weiter heißt es, „er war ein hervorragender Schauspieler. Schade, dass er so früh gehen musste“ und „Ruhe in Frieden, Jan“.

