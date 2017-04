John Stamos: Hose platzt auf der Bühne! Und dann...

New York - John Stamos hat sich bei einem Gastauftritt mit den Beach Boys richtig ins Zeug gelegt. Beim wilden Gitarrensolo passiert es: Seine Hose platzt auf der Bühne! Raten Sie mal, was dann passiert.

John Stamos hat mit seiner knallenge Hose wohl etwas zu sehr beim Konzert rumgetobt. Denn, als der „Full House“-Star mit den Beach Boys in New York im NYCB Theatre auf der Bühne stand, hatte seine Hose plötzlich einen Riss! Und das auch noch mitten in einem Song.

Peinlich!? Der 53-Jährige ganz Profi, spielte einfach weiter.

Später postete John Stamos ein Video davon auf Instagram mit einem lässigen Kommentar „…und dann, zum Ende von Fun, Fun, Fun spürte ich eine Briese in meiner Arschbacken-Gegend #GerisseneHose, #showmustgoon.“

...and then, somewhere towards the end of Fun, Fun, Fun - I felt a slight breeze in the buttocks area.... #SplitPants #TheBeachBUNS #showmustgoon Ein Beitrag geteilt von John Stamos (@johnstamos) am 2. Apr 2017 um 20:46 Uhr





Die gerissene Hose von Ex-Bayern-Trainer Pep Guardiola war auch schon einmal ein großes Gesprächsthema in den sozialen Medien, wie tz.de seiner Zeit berichtete.

Übrigens: In der Neuauflage der US-Sitcom „Full House“ will John Stamos in seine alte Rolle als "Onkel Jesse" schlüpfen. Dafür musste der Schauspieler seine Alkohol- und Drogensucht bekämpfen.

Dirk Sindermann