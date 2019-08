Joyce Ilg mit neuem Oben-ohne-Bild - und kriegt unmoralische Angebote

Nach ihrem Hüllenlos-Foto aus dem Kornfeld legt Joyce Ilg nach. Jetzt sonnt sie sich auf dem Balkon - offensichtlich ohne Shirt.

Update vom 5. August 2019: Und schon wieder zeigt sich Joyce Ilg oben ohne! Der Unterschied zu den vorherigen Fotos: Sie schneidet das Bild genau oberhalb ihres Busens ab. Ob sie weiter unten doch noch ein Top trägt, bleibt natürlich nicht restlos geklärt, es schaut aber nicht danach aus.

Zeigen möchte sie diesmal aber etwas ganz anderes. Nämlich die Pünktchen auf ihrem Gesicht. „Ihr wisst, wie gerne ich Sommersprossen hätte, aber heute trage ich Sonnensprossen“, schreibt sie. „Ich mach nen lazy Day zuhause auf dem Balkon & erhole mich von der Feierei gestern.“ Und für die nahtlose Bräune verzichtet sie beim Balkon-Tag offenbar auch auf Kleidung.

„Könnt auch ein heftiger Ausschlag sein“, witzelt ein User. Viele andere diskutieren über Sommersprossen und wer welche hat und wer nicht und wer gern welche hätte.

Sie bekommt sogar einige (unmoralische) Angebote. „Du bist so hübsch, Ich will ein Kind von dir“, meint ein Follower. Ein anderer schreibt: „Heirate mich“. Ein wieder anderer schreibt: „Ich bring Eistee vorbei“.

Aber natürlich ist auch die Nacktheit Thema. „Ohne Shirt auf nem Holzboden sieht jetzt nicht so bequem aus“, spekuliert ein Nutzer. „Du liegst nackt auf dem Balkon“ wundert sich ein anderer. „Nackt oder wie“ ein weiterer.

Auch Pink sorgt derzeit bei Instagram für Aufsehen - indem sie völlig locker in die kalte Ostsee springt.

Joyce Ilg hüllenlos beim Duschen - sie trägt nichts und kriegt Kritik ab

Update vom 27. Juli 2019: Joyce Ilg scheint sich momentan nackt am besten zu gefallen. Oder wie anders ist es zu erklären, dass sie sich zum zweiten Mal binnen weniger Tage hüllenlos auf Instagram zeigt?

Am Freitag gab‘s ein Dusch-Foto von ihr. „Bei der Hitze dusche ich ca 5x am Tag. So oft dusch ich sonst im ganzen Jahr nicht :D. Und ihr?“, schreibt sie.

Dann denkt sie laut über eine innovative Erfindung nach: „Am liebsten hätte ich momentan nur Wasser an meiner Haut. Schade, dass es keinen Wasserbikini gibt.“

Auf dem Foto ist dabei nur Haut und gephotoshopptes Wasser zu sehen. Trägt sie wirklich nichts „drunter“? Schaut so aus - der Hashtag „Bikini“ könnte aber bedeuten, dass sie doch etwas an hat. Oder sich eben auf den Wunsch nach einem Wasserbikini beziehen.

Interessanterweise lassen sich aber viele nicht etwa über die viele Haut aus, die Joyce Ilg zeigt. Sondern über ihren Duschwahn. „Wasserverschwenduuuung!!“, schreibt ein Fan - wohl nicht ernst gemeint, mit einem lachenden Smiley. Aber Joyce Ilg geht trotzdem drauf ein: „Klimaanlagen sind schlimmer als 2 Sekunden Wasser über sich laufen zu lassen. Ich würde eher woanders kritisieren gehen“, reagiert sie.

Andere Fan-Kritik scheint hingegen ernst gemeint. Etwa dieser lange Kommentar: „Äh, ich bin ja sonst mit deinem Content zufrieden, aber bitte denke daran, dass du auch eine Art Vorbildfunktion genießt, welche andere Leute ernst nehmen. 5x Duschen am Tag ist schön, aber nicht gut. Ob es deiner Haut schadet oder du kostbares Wasser verschwendest - beides ist eher negativ zu betrachten. Auch wenn es ein schönes Bild ist, bitte achte darauf, was du als ‚Ideal‘ mitteilen willst ...“

Manchen wird‘s dann doch zu viel mit den Diskussionen nach dem vermeintlich alles andere als ernst gemeinten Joyce-Ilg-Posting. Diese Followerin ruft alle zur Räson - mit deutlichen Worten: „Leute, habt ihr ‘n Knall? Wer Ironie nicht versteht... Fresse halten! Joyce, mehr Haut.“

Joyce Ilg hüllenlos in der Natur - und das hat einen Grund

Unser Artikel vom 19. Juli 2019:

Köln - Mit einem ungewohnt freizügigen Foto entzückt Joyce Ilg ihre Instagram-Follower. Ganz ohne Shirt und BH zeigte sie sich im Kornfeld - und schickte damit sogar eine tiefgründige Botschaft an die Welt.

Als Kind litt die heute 35-Jährige an der Knochenkrankheit Skoliose. Die Wirbelsäulenverkrümmung zwängte die Schauspielerin Zeit ihrer Jugend, Tag und Nacht, in ein Plastikkorsett. In der Schule wurde sie deshalb Opfer von Hänseleien und das unbequeme Korsett raubte ihr den Schlaf.

Joyce Ilg oben ohne im Kornfeld: Die eigentliche Botschaft ist eine andere

Doch diese schwere Zeit hat die bildhübsche Brünette überstanden und kann heute sagen: „Ich liebe meinen Rücken.“ Ihre Fans schließen sich dem widerspruchslos an: „Das nenne ich mal wahre Schönheit“, schwärmt ein User, „wenn der Fotograf ein Mann ist, dann ist er sehr glücklich“, schwelgt ein anderer.

Allerdings ging es Ilg nicht darum, ihren männlichen Fans den Kopf zu verdrehen. In ihrem Text ermutigt sie alle, an sich selbst zu glauben und sich durch körperliche Einschränkungen nicht bremsen zu lassen. Die klare Botschaft: „Jeder kann es schaffen, sich selbst zu lieben“, auch wenn es manchmal ein steiniger Weg sein kann.

Joyce Ilg steht zu ihrem Körper: „... du kannst so stolz auf dich sein“

Und so geht Ilg mit ihrem Oben-Ohne-Foto mit gutem Beispiel voran und zeigt, dass sie alle Selbstzweifel hinter sich gelassen und den Mut gefunden hat, ihren ehemals krummen, und heute kerzengeraden, Rücken mit der ganzen Welt zu teilen.

Dafür haben ihre Fans viel Bewunderung übrig: „Es ist wunderbar, dass du das alles geschafft hast, du kannst so stolz auf dich sein“, lobt eine Userin. „Wow, schön, dass du dich nach langer Zeit lieben kannst und traurig, dass doch so viele Menschen an Skoliose erkrankt sind und ebenfalls solche Torturen mitmachen müssen“, zeigt eine andere ihr Mitgefühl.

Das erste Mal war es allerdings nicht, dass sich Ilg freizügig zeigte.

