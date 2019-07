Kabel-eins-Moderatorin postet freizügiges Foto - und widmet es ihrer Mutter

Zum Tag der Freundschaft postet Kabel-eins-Moderatorin Madita van Hülsen ein besonderes Bild und widmet es ihrer Mutter. Was sie dabei trägt, überrascht.

Hamburg - Am 30. Juli war der internationale Tag der Freundschaft. Kabel-eins-Moderatorin Madita van Hülsen nutzte das, um einen besonderen Menschen in ihrem Leben zu würdigen. Nur ihre Kleidung macht die Fans stutzig. Die 38-Jährige posiert lediglich in Unterwäsche. Dabei handelt es sich jedoch nicht um sexy Dessous, sondern um die Unterwäsche ihrer Mutter.

Kabel-eins-Moderatorin zeigt sich in Unterwäsche

Die Hamburgerin arbeitet seit 2008 für diverse Hamburger Radiosender. Seit 2014 moderiert sie bei Kabel eins zum Beispiel das K1 Magazin oder Abenteuer Leben täglich. Dabei ist van Hülsen dafür bekannt, sich selbst nicht zu ernst zu nehmen. So auch in ihrem neuesten Facebook-Post.

Zum internationalen Tag der Freundschaft schrieb die Moderatorin: „Meine Retterin in der Not und damit auch eine meiner besten Freundinnen ist definitiv meine Mama!“ Offenbar war van Hülsen zu Besuch bei ihrer Mutter und hatte den Koffer falsch gepackt, der zu Teilen auch noch auf dem Bild zu erkennen ist. „Sie hilft mir auch schon mal mit einem Schlüppi aus, wenn ich meinen vergessen hab“, schreibt sie weiter.

Vergessene Unterwäsche? Kein Problem, wenn Mama so hilfsbereit ist. So kommt es zu einem Schnappschuss, den wohl nur die wenigsten Promis veröffentlichen würden - eine Fernsehmoderatorin in der Unterwäsche ihrer Mutter. Van Hülsen sieht das nicht so eng und ihre Fans feiern sie dafür.

Fans feiern Kabel-eins-Moderatorin für herzlichen Post

„Das liebe ich so an dir. Ich habe es schon so oft geschrieben. Es gibt keinen anderen im Medienbereich, der so herrlich uneitel ist wie du oder sich so zeigen würde. Bleib wie du bist und lass dich nicht verbiegen“, schreibt ein User und ein anderer kommentiert: „Du bist der Knall im All“.

