„Brisant“-Moderatorin: So kannten die Zuschauer Kamilla Senjo bisher noch nicht

Bei der Sendung „Brisant“ in der ARD zeigt sich TV-Moderatorin Kamilla Senjo stets elegant und schick gekleidet. Auf ihrem Instagram-Account geht es etwas freizügiger zu.

Leipzig - Freizügig am Strand, in hautenger Sportbekleidung im Fitnessstudio und sogar komplett „oben ohne“ - auf ihrem Instagram-Account gewährt ARD-Moderatorin Kamilla Senjo ihren Followern private Einblicke. Sonst kennt man sie aus der Fernsehsendung „Brisant“ hauptsächlich elegant gekleidet.

Bei Instagram postet die 44-Jährige aber auch mal einen Schnappschuss in Bademantel und „oben ohne“ - also ohne Schminke im Gesicht versteht sich. Anstelle von Make-up trägt die gebürtige Ukrainerin einen Handtuchturban.

Kamilla Senjo erntet für ihren ungestellten Post viel Lob

Bei ihren Fans kommt so viel Natürlichkeit sehr gut an. „Absolut superhübsch“, heißt es in einem Kommentar. „Auch ganz natürlich schön“, schreibt ein anderer Instagram-User. Neben ungestellten Posts scheut sich die Moderatorin aber auch nicht davor, ihre sexy Seite zu zeigen. So postete sie kurze Zeit später ein Video von sich im kurzen pinken Sport-Röckchen, wie sie an einem Boxsack baumelt.

Und auch von diesem Post waren ihre Fans wieder hellauf begeistert. Was viele nicht über die hübsche Moderatorin wissen: Kamilla Senjo wurde 1974 in der Ukraine geboren und zog im Alter von fünf Jahren mit ihren Eltern nach Leipzig in die frühere DDR. Ihr Vater ist Ungar, ihre Mutter zur Hälfte Ukrainerin, zur Hälfte Deutsche.

Kamilla Senjo war bei „Brisant“ zunächst die Vertretung von Mareile Höppner

Während ihres Germanistik- und Journalismusstudiums an der Universität Leipzig arbeitete sie für das Uni-Radio, anschließend absolvierte sie ein Volontariat bei Radio Leipzig. Im Oktober 2010 kam sie zum Moderatorenteam von „Brisant“, ursprünglich als Schwangerschaftsvertretung von Mareile Höppner. Seit Janaur 2013 moderiert sie mit Höppner das Fernsehmagazin im wöchentlichen Wechsel.

