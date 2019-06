Kim Gloss: RTL-Dschungelcamp-Star zeigt sich oben ohne - Fans mit bösen Kommentaren

Ex-Dschungelcamp-Star Kim Gloss arbeitet permanent an sich. Investiert viel Geld in diverse Umbauten. Verständlich, dass sie das Ergebnis auch gerne zeigt.

Update vom 4. Juni: Wie viel Geld Kim Gloss in das Gesamtkunstwerk „Kim Gloss“ inzwischen schon gesteckt hat, weiß nur der Ex-Dschungelcamp-Star selbst. An Lippen, Oberweite und sogar Haaransatz ließ der Reality-Star chirurgische Hand anlegen. Absolut nachvollziehbar also, dass Gloss auch gerne zeigt, was sie hat - nach dem Motto: Was nützt der schönste Maserati, wenn er nur in der Garage steht ... Fast freien Blick auf ihre Oberweite gönnte das TV-Sternchen nun seinen Fans mit aktuellen Bildern aus Ibiza auf ihrem Instagram-Account. Braungebrannt und oben ohne. Die Oberweite nur mit einem pinkfarbenen „censored“-Schild verhüllt.

Viele Fans spenden den erwünschten Beifall mit den entsprechenden Bemerkungen. Doch einige machen sich über den Optimierungswahn lustig: „Als sie noch keine Hupen damals hatte, sah man solche Bilder nicht. Jetzt macht sie die OP und präsentiert sich so billig ... ihre arme Tochter, die dafür bald gehänselt wird“, kommentiert ein Fan. „Sind die Transplantations-Haare wieder ausgefallen?“, fragt ein anderer. „Mit dem Stil ist das so eine Sache“, kommentiert ein weiterer.

Eine neue Show auf RTL machte die Moderatorin Vera Int-Veen sprachlos: Sie besuchte die ärmsten Menschen Deutschlands. Besonders ein Paar schockierte die Moderatorin.

Video: Kim Gloss oben ohne am Strand

Dschungelcamp-Star Kim Gloss schon wieder auffällig verändert - „Meine Oberlippe ist ...“

Update vom 27. Mai: Endlich die Entwarnung: Nachdem Fans sich langsam wegen ihrer vielen Schönheitseingriffe und etlichen Veränderungen Sorgen um Kim Gloss gemacht haben, zeigt sich die nun wieder weitaus natürlicher. Noch vor ein paar Wochen ließ sie sich ja die Lippen aufspritzen und musste für ihren überdimensionalen Schmollmund einiges an Häme einstecken. „Sorry, deine Lippen gehen gar nicht“ oder „Nur noch künstlich wirkst du“, kommentierten die User auf Instagram.

Diese Kritik scheint sich der Ex-Dschungelcampstar zu Herzen genommen zu haben. Denn nun veröffentlichte sie einen Post, auf dem sie wieder deutlich natürlicher wirkt.

„Meine Oberlippe ist durch die Hylase so zurückgegangen, bin wirklich begeistert, dass es diese Möglichkeit gibt“, freut sich Kim. Außerdem schminke sie sich mittlerweile auch nicht mehr so oft, was ihrer Haut echt gut tue. „Könnt ihr den Unterschied sehen?“, fragt sie ihre Fans.

Und das können die ganz klar: „Es steht dir so viel besser“ und „Du siehst jünger aus“, loben die. „Die Natur hat sich schon was dabei gedacht, dich so zu machen, wie du bist.“

Dschungelcamp-Star Kim Gloss deutlich verändert - „Da kriegt man Angst“

Update vom 12. Mai: Das neue Foto von Kim Gloss macht tatsächlich sprachlos. Unfassbar, wie der Ex-Dschungelstar nach etlichen Veränderungen inzwischen aussieht. Die meisten Fans sind entsetzt. „Da kriegt man ja Angst“, gehört noch zu den harmloseren Kommentaren.

Ehemaliger Dschungelcamp-Star Kim Gloss jammert über Extra-Kilos - Fans machen sich Sorgen

Update vom 2. Februar 2019: „Mensch Mädel ...“, kommentiert ein Fan das neue Foto, das Kim Gloss auf Instagram gepostet hat - und diesem Kommentar möchte man sich beinahe anschließen. Der Ex-Dschungelstar verschönert sich, sagen die einen, verunstaltet sich, sagen die anderen, nahezu wöchentlich. Lippen, Brüste, Haaransatz ... Anfangs erntete das It-Girl noch jede Menge Spott-Kommentare, inzwischen machen sich die Fans eher Sorgen. „Lass Deine Lippen doch mal natürlich. Das sieht so schlimm aus. Das sagen Dir so viele. Dachte Dir sind Deine Follower wichtig? Dann solltest Du auch mal über die Meinung dieser Menschen nachdenken.“ oder: „Mensch Mädel, du siehst einfach null aus wie du selbst.” Doch wie es scheint, hat Kim Gloss gerade erst eine neue Baustelle entdeckt: „Also, ganz ehrlich, ich hab echt zugenommen. Mit Sport hab ich aufgehört momentan und ich merke es einfach, es ist nicht mehr alles so fest“, sagte sie in einem Interview mit „Promiflash“. „Es sind immer so drei Kilo.“

„Abartig und grausam“: Fans lästern über knappes Outfit von Kim Gloss

News vom 30. Januar 2019: Sie nahm bei „Deutschland sucht den Superstar“ teil, um eine erfolgreiche Sängerin zu werden. Mehr als Platz vier war jedoch nicht drin. Nach der Teilnahme beim Dschungelcamp und einem Playboy-Shooting ist sie mittlerweile als erfolgreiches It-Girl unterwegs: Die Rede ist von Kim Gloss (Kim Gloss zeigt ihren blanken Po - ihre Fans flippen aus, wie extratipp.com* berichtet), bürgerlich Kim Debkowski. Vor allem bei Instagram ist sie sehr aktiv, postet dort gerne Bilder in heißen Outfits und Posen.

Ein aktuelles Bild auf ihrem Instagram-Account verwirrt jedoch ihre Follower. Sie können nicht so wirklich etwas mit dem wild kombinierten Dress anfangen. Für eine Opening-Party auf Ibiza hat sich Kim nämlich in Schale - oder besser gesagt in Ketten - geworfen.

Mehr zu Kim Gloss im Video: Fans vermuten erneute Schönheits-OP

Ungewöhnliches Outfit auf Ibiza

Sie trägt auf dem Foto einen Leder-Ketten-Anhänger, der an einem Halsband befestigt ist, über ihren Brüsten. Darunter ein schwarzes bauchfreies Top. Dazu trägt sie kurze Hotpants, die Oberschenkel sind mit einer Art Strapse garniert.

Schwarze Leder-Sandalen runden ihr ungewöhnliches Outfit ab, das ein bisschen an einen Sado-Maso-Dress erinnert.

Lesen Sie auch: „10.000 bis 20.000 Euro“: Sie werden staunen, wie Kim Gloss ihr Geld verdient

Fans bei Instagram uneins

Während viele ihrer Follower den Look „Mega“ finden, sind einige etwas verwirrt. „Wieso trägt die Hundegeschirr? Ist das jetzt so angesagt? Hoffe mal nicht“, schreibt eine Userin. Eine andere betont: „Das Outfit ist grausam, ich schäme mich fremd, wenn ich das Bild sehe.“

Kritik an Kims Kleidung gibt es auch wegen ihrer Mutterrolle. „Was hast du denn da an? Dein Ernst? Als Mutter sowas anzuziehen, einfach abartig!!!“ Im Februar 2013 kam ihre Tochter zur Welt.

In dem Kritikpunkt erhält sie aber schnell Unterstützung. „Was spricht dagegen? Sie ist neben dem Mutterdasein auch noch Frau, Freundin, Fan usw...“, verteidigt sie ein Fan. Ein anderer schreibt: „Also das Outfit einer Mutter mit Ihren Erziehungsqualitäten zu assoziieren spricht meiner Meinung nach für eine verblödete Gestalt.“

Kim Gloss legt Kettengehänge ab

So wirklich einig werden sich Kims Fans wohl nicht. Nach der Party postete sie erneut ein Bild von sich in dem schrillen Outfit - allerdings diesmal ohne die Lederhalskette und Gehänge. Möglicherweise war es zum Tanzen dann doch nicht so praktisch.

Auch interessant: Selfie in der Wahlkabine: Kriegt Kim Gloss hierfür Riesen-Ärger?

Sie wollte sich nur mit Freunden treffen: Ex-Bachelor-Kandidatin Lina Kolodochka wurde in Hannover von einem Unbekannten fast vergewaltigt!

heu

*extratipp.com ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.