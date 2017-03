Kim Kardashian: Überwachten die Räuber ihre Social-Media-Kanäle?

Los Angeles - Kim Kardashian (36) ist überzeugt, dass die Männer, die sie im Oktober in Paris überfallen haben, ihr Verhalten über soziale Medien überwacht haben.

„Es gab wahrscheinlich eine Gruppe von Kerlen, die uns die ganze Reise über gefolgt sind“, sagt sie in einem Teaser-Video für die neue Staffel der Reality-Serie „Keeping Up With The Kardashians“. Das Video wurde am Mittwoch veröffentlicht. „Ich habe auf Snapchat geschrieben, dass ich zuhause bin und alle anderen ausgehen“, so die 36-Jährige.

Die Räuber hätten daher vermutlich gewusst, dass ihr Leibwächter mit ihrer Schwester Kourtney die Wohnung verlassen habe, in der sie dann allein zurück blieb. „Sie hatten dieses Zeitfenster einer Gelegenheit und haben es genutzt.“

Kardashian war Anfang Oktober in einer Pariser Luxusresidenz überfallen und ausgeraubt worden, als sie sich während der Fashion Week in der französischen Hauptstadt aufhielt. Die Täter hatten die Ehefrau von Rapper Kanye West bedroht, gefesselt und Schmuck im Wert von rund neun Millionen Euro erbeutet. Im Januar waren 17 Verdächtige im Großraum Paris und in Südfrankreich festgenommen worden.

dpa