Sänger von bekannter deutscher Band kollabiert bei Auftritt - Anhänger geschockt

Köln - Er gilt als Kölner Urgestein. Mit seiner Band Black Fööss steht er bereits seit knapp 50 Jahren auf der Bühne. Am Freitag ist der Sänger und Gitarrist Günther „Bömmel” Lückerath während eines Auftritts beim Kölner Karneval auf der Bühne zusammengebrochen. Während einer Zugabe erlitt der Musiker offenbar einen Schwächeanfall. Mit einem Rettungswagen wurde der 69-Jährige ins Krankenhaus gebracht. Ein Schock für seine Fans.

+ Günther Lückerath von der Kölner Band „Bläck Fööss“. © dpa / Oliver Berg

Am Samstag konnten seine Bandmitglieder dann erste Entwarnung geben. „Bömmel befindet sich seit seinem Auftritt mit den Bläck Fööss auf dem Altermarkt am gestrigen Abend in ärztlicher Behandlung. Er ist bereits auf dem Weg der Besserung“, hieß es in einem Post auf Facebook. Zur weiteren Diagnostik werde der Sänger allerdings noch in stationärer Behandlung bleiben, so die Mitteilung weiter.