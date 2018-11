Konzert von Kylie Minogue in Köln: Polizei rückt mit Maschinenpistolen an

Bei einem Konzert von Popsängerin Kylie Minogue in Köln rückte die Polizei aufgrund eines möglichen Bedrohungsszenarios mit Maschinenpistolen an.

Köln - Aufgrund von Sicherheitsbedenken haben Polizisten mit Maschinenpistolen ein Konzert der Popsängerin Kylie Minogue in Köln abgesichert. „Der Veranstalter hat sich wegen eines möglichen Bedrohungsszenarios, das sich aus der Auswertung von Social-Media-Plattformen ergab, an uns gewandt“, sagte ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur. „Bei so etwas können wir nicht untätig bleiben.“ Zuvor hatte „Bild“ berichtet. Die etwa 20 Beamten unterstützten die Ordnungs- und Sicherheitsdienste am Dienstagabend beim Einlass. Wie die Polizei betonte, verlief das Konzert der australischen Popsängerin aber „vollkommen störungsfrei“.

Kylie Minogue Konzert in Köln: Möglicher Störer aus Belgien

Laut Polizei ging es um einen möglichen Störer aus Belgien. Bilder dieser Person, die man aus dem Internet holte, hingen an der Veranstaltungshalle Palladium in Köln-Mülheim aus. Alle männlichen Besucher seien abgeglichen worden bei den Einlasskontrollen. Mit belgischen Behörden sei Kontakt aufgenommen worden, um möglicherweise Ermittlungen aufzunehmen, erläuterte der Polizeisprecher.

Erst am Montagabend war Minogue („Can't get you out of my head“, „Your disco needs you“) in Berlin aufgetreten. In Deutschland steht am Samstag (24.11.) noch ein Konzert der 50-Jährigen an - und zwar in Hamburg.

Am Mittwoch und Donnerstag sind Auftritte der „Golden“-Tour in Kopenhagen und Amsterdam angekündigt.

