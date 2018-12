Kardashian-Schwestern räkeln sich lasziv auf schwarzem Flügel - und das ist noch nicht alles 

Kourtney Kardashian genießt mit ihreren Schwestern die Weihnachtszeit. Dabei legen sie auf einem Bild aneinander Hand an. Das beflügelt die Fantasie mancher Fans.

News vom 27. Dezember 2018, 15.55 Uhr: Weihnachten ist für viele Menschen vor allem Familienzeit, wenn sich die ganze Verwandschaft zusammenfindet, um das besinnlichste Fest des Jahrs zu feiern. Familiär, jedoch weniger besinnlich, geht es im Hause Kardashian-Jenner zu. Während andere Familien sich auch in der Nachweihnachtszeit mit Brettspielen oder Spaziergängen beschäftigen, geht der glamouröse Clan aus Los Angeles wohl anderen Tätigkeiten nach. Danach sieht es zumindest auf einem Foto aus, das Kourtney Kardashian am Donnerstag auf Instagram veröffentlichte und das auf Kim und Kaynes Weihnachtsparty gemacht wurde.

Auf dem Schnappschuss räkelt sich die 39-Jährige gemeinsam mit ihren (Halb-)Schwestern Khloe Kardashian und Kendall Jenner auf einem schwarzen Flügel. Dabei legen die drei Frauen - wie für den Kardashian-Jenner-Klan üblich wenig prüde - auch Hand aneinander an. Während Klhoe Kardashian ihre linke Hand noch vergleichsweise harmlos an den Hals von Halbschwester Kendall legt, ruht die rechte Hand zielsicher auf der Oberweite ihrer älteren Schwester Kourtney. An der macht sich gleichzeitig auch Kendall zu schaffen. Es geht also auch an Weihnachten heiß her bei den Reality-TV-Stars.

Den Fans der 39-Jährigen scheint es aber zu gefallen. „Ihr Brüste sind der Hammer“, schreibt ein User sehr direkt. „Ihr schaut alle super sexy aus“, lobt ein weiterer Nutzer. Insgesamt wurde das Bild der ungewöhnlichen Weihnachts-Aktivität der Kardashian-Schwestern 1,4 Millionen Mal mit „Gefällt mir“ markiert.

Ist Kourtney Kardashian die klügste im Kardashian-Jenner-Clan?

Sie ist wahrscheinlich die unscheinbarste im Kardashian-Jenner-Clan, doch nicht minder erfolgreich als der Rest der Familie. Kourtney Kardashian gilt mit ihren 39 Jahren als die besonnenste ihrer Schwestern - doch was möchte das mit solchen Familienmitgliedern schon heißen.

Älteste Kardashian-Tochter: Kourtney war sogar an der Uni

Kourtney Kardashian wurde als älteste Tochter des K-Clans geboren. Im April 1979 kam sie als Tochter von Kris und Robert Kardashian zur Welt, ein Jahr später folgte Kim, 1984 kam Schwester Khloé. Die Familie rückte zum ersten Mal in den Fokus der Öffentlichkeit durch den Fall von Baseballspieler O.J. Simpson. Kourtneys Vater Robert Kardashian vertrat ihn in seinem Mordprozess. Vor allem Kim nutzte diese Publicity, freundete sich mit Paris Hilton an und wurde so selbst zu einer wichtigen Person der amerikanischen Medien.

Nicht so Kourtney Kardashian. Obwohl ihre Mutter den Olympia-Star Bruce Jenner, mittlerweile Caitlyn Jenner, in zweiter Ehe heiratete und so noch berühmter wurde, nahm Kourtney von der Öffentlichkeit Abstand. Sie ging als einzige der Kardashian-Jenner-Schwestern zur Uni. In Dallas studierte sie zunächst Jura, bevor sie dann nach Arizona ging, um Theaterwissenschaften zu studieren. Die mittlerweile 39-Jährige konnte das Studium sogar mit einem Bachelor abschließen.

Kourtney Kardashian: Durch „Keeping Up with the Kardashians“ berühmt

Doch die Aussicht nach Erfolg ließ wohl auch Kourtney schwach werden. 2007 startete die Reality-TV-Show „Keeping Up with the Kardashians“, in der das Leben ihrer gesamten Familie ständig dokumentiert wird. Das Eindringen in die Privatsphäre störte dabei das TV-Sternchen sichtlich nicht: Die Geburt ihres ersten Sohnes wurde 2009 unzensiert in der Show übertragen. People.com hat die „besten Momente“ dieses Ereignisses Jahre später sogar noch einmal zusammengefasst. Ihre Halbschwester Kylie Jenner hielt ihre Schwangerschaft dagegen geheim.

Spätestens von diesem Zeitpunkt an war Kourtney Kardashian eine wichtige Figur in den US-amerikanischen Medien. Doch wie sollte es anders sein, auch sie machte später mit Männergeschichten auf sich aufmerksam - ähnlich wie ihre Schwestern, nur Halbschwester Kendall Jenner sorgt hier auch nicht für Furore.

Das hier ist übrigens der komplette Stammbaum des Kardashian-Jenner-Clans:

+ So sieht der aktuelle Stammbaum des Kardashian-Jenner-Clans aus. © Ippen Digital

Schwierige Beziehungen: Kourtney Kardashian und die Männer

Kourtney Kardashian sorgte zwar nicht mit einem Skandal-Video für Schlagzeilen, wie ihre Schwester Kim es tat, aber hat auch kein ruhiges Beziehungsleben vorzuweisen. 2006, also noch vor der eigenen TV-Show, lernte sie den Millionärssohn Scott Disick kennen. Die beiden bekamen sogar drei Kinder gemeinsam, doch 2015 trennte sich das Paar nach neunjähriger Beziehung. Wie gala.de berichtet, war vor allem Disicks ausschweifendes Party-Leben Grund für die Trennung. Er wurde regelmäßig alkoholisiert oder sogar unter Drogeneinfluss von Paparazzi abgelichtet, weswegen ihn der Rest des Kardashian-Jenner-Clans nicht wirklich mochte.

Kourtney kümmert sich seitdem hauptsächlich um die gemeinsamen Kinder, hat ihr Dating-Leben aber keineswegs beiseitegelegt. Im Herbst 2016 wurden Gerüchte laut, dass sie mit Teenie-Star Justin Bieber herumturteln würde. Der bestreitete die Beziehung jedoch, wie „Daily Mail“ berichtet. Kurz darauf kam sie dann mit dem ehemaligen Boxer Younes Bendjima zusammen, doch Kourtney trennte sich von ihm vor Kurzem wieder.

+ Ihr Ein und Alles sind ihre Kinder: Kourtney Kardashian mit ihrer Tochter. © Screenshot Instagram (kourtneykardash)

Kourtney Kardashian ist erfolgreiche Geschäftsfrau

Etwas, was Kourtney Kardashian auch noch mit ihren Schwester gemein hat: Sie ist richtig dick im Geschäft. Neben „Keeping Up with the Kardashians“ nimmt sie auch noch in den Spin-off-Serien „Kourtney and Khloé take Miami“ und „Kourtney and Kim take New York“ teil. Ihr Herzblut steckt sie laut der Gala aber in die Modeboutique-Kette „D-A-S-H“, die sie gemeinsam mit ihren Schwestern Khloé und Kim Kardashian betreibt. Sie soll sogar diejenige sein, die sich um die Eröffnung neuer Filialen und die Erweiterung des Sortiments kümmert. Eine tüchtige Geschäftsfrau eben. Doch der Fleiß zahlt sich definitiv aus: Laut „Forbes“ konnte sie allein im Jahr 2016 zehn Millionen US-Dollar verdienen.

Doch natürlich setzt Kourtney Kardashian auch auf ihren Körper als Cash-Maschine. Ein freizügiges Foto nach dem anderen postet sie auf Instagram, immer mit mehr oder weniger gut versteckter Werbung . Manche Fans behaupten sogar, die 39-Jährige habe den besseren Körper als ihre Schwester Kim. Und den stellt sie gern vor großem Publikum zur Schau: Erst vor Kurzem ließ sie für die mexikanische Ausgabe des Männermagazins „GQ“ ihre Hüllen fallen. Für das Cover der Zeitschrift dürfte sie auch reichlich entschädigt worden sein.

Kourntey Kardashian hat also eine etwas ruhigere Vergangenheit als ihre Geschwister hinter sich, doch kann sie sich mittlerweile genauso gut vermarkten. Sie dürfte also vielleicht wirklich die schlauste der Familie sein -auch wenn der Maßstab auf jeden Fall im Hinterkopf behalten werden sollte.

