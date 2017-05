Krebsfrei! Hoffnung für „Beverly Hills 90210“-Star Shannen Doherty 

Tennessee - Auf diese Nachricht haben Hollywood-Star Shannen Doherty (46) und ihre Fans sehnsüchtig gewartet: Endlich ist die Schauspielerin krebsfrei!

Seit zwei Jahren kämpft die „Beverly Hills 90210“- und „Charmed - Zauberhafte Hexen“-Darstellerin gegen Krebs. Die Schockdiagnose bekam die Frau aus Tennessee 2015. Ihre Fans ließ sie seitdem am Kampf um ihr Leben teilhaben.

Als ihr die Haare ausfielen, rasierte ihre Mutter ihr den Kopf. Ein Foto davon postete die 46-Jährige bei Instagram, bekam dafür eine Welle an Zuspruch und Aufmunterungen von ihren Followern. Trotzdem: Shannen wirkte schwach und zerbrechlich, gab sich selbst aber niemals auf.

Jetzt scheint die Schauspielerin endlich für ihren eisernen Willen belohnt zu werden. Shannen ist krebsfrei! Zu einem Bild auf Instagram schreibt Doherty: „Momente. Sie passieren. Heute war und ist so ein Moment. Was heißt Remission? Ich habe das Wort gehört und keine Ahnung, wie ich reagieren soll. Gute Nachricht? JA! Überwältigend? JA! Jetzt muss ich noch ein bisschen warten.“

Geheilt ist Shannen aber nicht, der Krebs kann jederzeit und ohne Vorwarnung zurückkehren. „Die nächsten fünf Jahre sind entscheidend. Es kann jederzeit einen Rückfall geben“, schreibt Shannen Doherty auf Instagram. Die 46-Jährige freue sich besonders über die vielen Nachrichten ihrer Fans und sei überwältigt.

Jetzt will Shannen wieder nach vorne blicken. Nächstes Ziel im Kampf zurück in ein normales Leben: „Ich will rekonstruktive Chirurgie machen lassen“, sagt Doherty, die an Brustkrebs litt. „Das sind mehrere Operationen.“

