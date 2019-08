Geburtstag der Superlative: Kylie Jenners 250-Millionen-Dollar-Feier

Ein Geburtstag der Superlative steht Multi-Milliadärin Kylie Jenner bevor. Schon fünf Tage vor dem großen Tag wurde die noch 21-Jährige von ihrem Partner mit einer atemberaubenden Aktion überrascht.

New York - Dass Geburtstage in ihrem Zuhause etwas ganz Besonderes sind, hat die Self-Made-Milliardärin Kylie Jenner bereits bewiesen, als sie zum zweiten Geburtstag von Töchterchen Stormi einen eigenen Vergnügungspark samt überdimensionalem Partyzelt, bunten Märchenfiguren und Karussell bauen ließ. Am 10. August wird die jüngste Halbschwester von Reality-Star Kim Kardashian 22 Jahre alt, und bereits fünf Tage vor ihrem Ehrentag zeichnet sich ab, dass die Feierlichkeiten gigantisch ausfallen werden.

Vorgezogene Geburtstagsüberraschung für Kylie Jenner - ein Haus voller Rosen

Am Montag postete Kylie Jenner ein Instagram-Video, in dem ein riesiger Raum voller Rosenblätter und Blumen zu sehen ist. „Mein Haus ist voller Rosen! Und ich habe noch nicht mal Geburtstag! Oh mein Gott“, schrieb sie selbst mit zahlreichen Herzen und zu Tränen gerührten Emojis zu dem Clip. Im Hintergrund ist die gemeinsame Tochter Stormi zu sehen, wie sie in dem Meer aus Blüten spielt. Dazu markierte die Unternehmerin ihren Partner Travis Scott, der offenbar für die Überraschung verantwortlich ist. „Happy Birthday! Wir fangen gerade erst an. Alles Gute!“ ist auf einer Karte zu lesen, die Kylie Jenner in die Kamera hält.

Kylie Jenners Geburtstagsfeier auf 250-Millionen-Dollar-Luxusyacht

Klingt, als würde da noch einiges anstehen, und ein Haus voller Rosenblätter sei nur ein klitzekleines Detail im bevorstehenden Geburtstagswahnsinn. Diesen Eindruck bestätigt auch ein Bericht von TMZ.com. Wie das Boulevardportal erfahren haben will, soll Kylie Jenner eine 250-Millionen-Dollar-Luxusyacht in der Größenordnung eines Fußballfeldes gemietet haben, auf der die überragende Feier geplant sei. Das Schiff soll über zehn Kabinen, eine Sauna, einen Hubschrauberlandeplatz, einen Schönheitssalon, ein Theater und natürlich ein Schwimmbecken samt Dampfbad und Whirlpool verfügen, so ein Insider. Getränke, Essen und sonstige Annehmlichkeiten sind bei den Kosten noch nicht einmal einberechnet.

Dazu kommt sicher noch die ein oder andere kostspielige Überraschung der übrigen - ebenfalls finanziell mehr als gut ausgestatteten - Familienmitglieder. Denn auch Kylies Schwester Kendall Jenner und ihre Halbschwestern Kim, Khloé und Kourtney Kardashian mögen es extravagant.

va