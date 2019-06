Provokante Bikini-Posen auf dem Fahrrad: Kylie Jenner schmiegt sich an ihre beste Freundin

Kylie Jenner liebt extravagante Looks. Auch am Pool.

Aufreizende Bilder mit ihrer neuen besten Freundin zu posten, ist derzeit wohl der beliebteste Zeitvertreib von Kylie Jenner. Kurz nach den heißen Bikini-Fotos posiert sie provokant auf einem Fahrrad.

Update vom 17. Juni 2019: Heiße Bilder in Bademode - derartige Fotos auf Instagram zu posten, scheint Kylie Jenner zur Zeit besonders viel Spaß zu bereiten. Einen Tag nach ihren aufreizenden Fotos im pinken Bikini zusammen mit ihrer neuen besten Freundin (auf englisch kurz BFF) Anastasia Karonikolaou legte die 21-Jährige nach. Diesmal posierten die beiden Frauen im hautengen, schwarzen Zweiteiler auf einem Fahrrad. Kylie Jenner steht dabei eng hinter Anastasia Karonikolaou geschmiegt, die Hände an deren Hüften, und blickt lasziv in die Kamera. Auf einem zweiten Schnappschuss zieht sie am knapp geschnittenen Bikinihöschen ihrer Freundin. Frivole Bilder, die die meisten ihrer Follower ausflippen lassen. Einigen Fans sind die Aufnahmen aber auch zu gewagt.

Kylie Jenner veranstaltet Pool-Party in Mini-Bikini - Heiße Bilder

Unser Artikel vom 11. Juni 2019:

Los Angeles/USA - Nachdem die Welt endlich erfahren hat, wie ein Tag im Leben von Kylie Jenner aussieht - sie hat es selbst in einem YouTube-Video verraten - würden viele gerne mit ihr tauschen. Ein bisschen Arbeit, viel Spaß und PR. Dazu gehören auch fette Partys mit den besten Freundinnen. Am Wochenende veranstaltete die 21-jährige Milliardärin eine Geburtstagsfeier für ihre beste Freundin Anastasia Karonikolaou und ließ ihre 137 Millionen Follower durch Bilder und Videos daran teilnehmen. Achtung: Heiße Fotos!

Kylie Jenner zeigt sich heiß am Pool - auch Tochter Stormi mit dabei

Bei der Fete handelte es sich nämlich um eine Pool-Party - umso besser für die zwei Influencerinnen, die es offensichtlich lieben, viel Haut zu zeigen. Auch diesmal war es nicht anders: Kylie Jenner und Freundin Anastasia genossen die Sonne Kaliforniens in knappen pinken Bikinis, die ihre Kurven betonten. Doch damit nicht genug: Sie posierten auch sehr provokant. Das Ganze wurde natürlich fotografiert und gleich auf Instagram gepostet. Insgesamt fünf Schnappschüsse veröffentlichte die junge Mutter, vermutlich um der Welt zu zeigen, wie toll die Pool-Party war. Auf einem Bild ist auch Töchterchen Stormi zu sehen, die vor einigen Tagen noch in einem Krankenhaus behandelt werden musste.

Follower uneinig über Kylie Jenners Pool-Bilder: Heiß oder zu viel Silikon?

Wie immer erntet Kylie Jenner mit diesen Bildern zahlreiche Likes und Kommentare. In den meisten wird die 21-Jährige für ihre Kurven und ihren Körper beneidet. Doch einigen Followern ist es offensichtlich zu viel. „Silikon-Show“, schreibt ein User zum Beispiel. Und diese Meinung teilen auch andere: „Verrückt, was eine OP alles kann“, staunt ein weiterer Fan. Was die kleine Schwester von „Keeping Up with the Kardashians“-Star Kim Kardashian wohl zu den negativen Kommentaren sagt? Wahrscheinlich nichts. Immerhin konnte die Brünette bei jedem Bild mehr als fünf Millionen Likes erzielen - und somit ihre Popularität noch mehr steigern lassen.

Kylie Jenner hat sich mittlerweile erstmals zum Fremdgeh-Skandal ihrer ehemaligen besten Freundin Jordyn Woods geäußert. Ihre Schwester dagegen hatte kürzlich mit ganz anderen Sorgen zu kämpfen, da sie Opfer eines gefährlichen Stalkers wurde.

