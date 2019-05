Kylie Jenner schockt mit Schmuddel-Aussage - und heizt Verlobungsgerüchte an

Sehr explizit!

+ © AFP / Neilson Barnard Kylie Jenner und ihr Freund Travis Scott bei der Met-Gala in New York. © AFP / Neilson Barnard

Kylie Jenner scheint überglücklich mit ihrem Freund Travis Scott zu sein. Doch der „Keeping Up with the Kardashians“-Star schockt mit einer Schmuddel-Aussage.