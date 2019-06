Lena Gercke zeigt sich in knappem Bikini - verwirrt aber mit diesem Wunsch

Lena Gercke präsentiert sich auf Instagram einmal mehr im superknappen Bikini. Zur Freude ihrer Bewunderer. Doch es kommen auch Fragen auf.

Update vom 15. Juni: Lena Gercke erfreut ihre Fans mal wieder mit einem Posting im Bikini. Knallgelb und knapp, vor allem das Unterteil. Es hagelt die erwünschten Beifallsbekundigungen von „Hot“ bis „Mann, bist du hübsch“. Zu dem Foto schreibt sie: „Damn I need a vaca“. Und diese Aussage verwirrt ihre Fans: „Musst grad nachdenken - vaca heißt Kuh auf Spanisch“, kommentiert ein Fan. „Lena Gercke braucht eine Kuh. Aber wofür?“, fragt ein weiterer. Dass Gercke mit Vaca Vacation, also Urlaub, abkürzt, vermutet ein anderer, hat aber auch dazu eine Anmerkung: „Ich dachte, dein Leben sei bereits ein Urlaub.“

Lena Gercke: Fans werfen ihr Doppelmoral vor - „Alles schon wieder vergessen?“

Update vom 3. April: Lena Gercke grüßt gerade ihre Fans aus Monaco. Auf ihrem Instagram-Account postete die Moderatorin eine heiße Aufnahme in einem knappen Shirt, das mehr zeigt als verhüllt, worauf diverse Kommentare hinweisen: „Nippelalarm!“. Inzwischen sorgt auch ein Post von ihr vom Coachella für Aufsehen, wie nordbuzz.de* berichtet. Weniger freizügig zeigte sich das Model zusammen mit Lena Meyer-Landrut bei einer Ekel-Attacke. Doch viele Fans regen sich über etwas anderes auf: „Hab gestern die goldene Kamera gesehen. Du gabst Beifall für Greta Thunberg. Heute dieses Foto vom Kurztrip nach Monaco. Skurril“, schreibt ein Fan. „Greta Thunbergs Worte schon wieder vergessen?“, hakt ein anderer nach. „CO2-Abdruck!“, erinnert ein weiterer. Die schwedische Umweltaktivistin Greta Thunberg (16) hatte bei der Goldenen Kamera einen flammenden Appell für die Rettung des Weltklimas gehalten. Unter anderem plädiert sie dafür, aus Klimaschutzgründen auf Flüge zu verzichten. Ein Hinweis, den auch viele Gercke-Fans offenbar sehr erst nehmen.

Auf einem anderen Instagram-Foto verrutscht Lena Gercke der Träger und legt ihre Brust frei, wie nordbuzz.de berichtet. Ein verräterisches Instagram-Bild gibt zudem Anlass zu Nachwuchs-Spekulationen um die GNTM-Gewinnerin und ihrem Freund Dustin Schöne, wie nordbuzz.de* berichtet. Heiße Baby-Gerüchte um Lena Gercke!

Lena Gercke kommt im TV auf nicht jugendfreie Gedanken - und macht Zuschauer sauer

Update vom 27. März: Zwar unterlief Lena Gercke bei einer Folge „Das Ding des Jahres” kein freudscher Versprecher, allerdings war ein solcher auch gar nicht notwendig, um die eigentlichen Gedanken des Models zu lesen. Denn das Gekicher offenbarte bereits alles. Was war geschehen? Im Finale der Sendung kämpften sechs Erfinder am Dienstagabend um die Pionier-Krone. Dabei ging es für die Kandidaten um reichlich Kohle - der Sieger erhielt schließlich 100.000 Euro Preisgeld.

So weit, so gut. Doch im Fokus stand einmal mehr Lena Gercke, deren Verhalten für viele Fernseh-Zuschauer wohl zumindest gewöhnungsbedürftig war.

Lena Gercke gerät aus der Fassung

Das Netz hingegen stimmte deutlich rauere Töne an. Dabei begann alles nur mit einer harmlosen, spitzfindigen Idee des Schöpfers Martin Grabner, welche die kleinen Probleme des Alltags lösen soll. Allerdings assoziiert so manche Person mit der besonderen Erfindung etwas anderes, wie Lena Gercke bewies. Doch womit bringt man die 31-Jährige so aus der Verfassung?

Die Antwort ist leicht. Es braucht nur einen verrückten Namen, der missverstanden werden kann - und genau einen solchen hatte Grabner sich ausgedacht. Denn der 42-Jährige stellte die sogenannte „Wurstmütze” vor - einen Verschluss für Streichwurst. Kaum kam das Wort über seine Lippen, musste die Jurorin Tränen lachen. Als der Österreicher die Funktionalität seiner interessanten Lösung präsentierte, gackerte Gercke unaufhaltsam drauflos. Zu ihrer Verteidigung: Die Worte des 42-Jährigen: „Erst die Mütze auf die Wurst drücken, wenn man die dann öffnet und auf die Wurst drückt, kommt ganz normal etwas raus”, lassen durchaus andere Gedanken aufkommen.

„Mensch Lena ...“: Joko Winterscheidt schreitet ein - ohne Erfolg

Irgendwann wurde der Gaga-Auftritt wohl auch Kollege Joko Winterscheidt zu bunt. „Mensch Lena, das ist alles live. Das ist eine Erwachsenensendung”, trat der ansonsten spaßige 40-Jährige beinahe als Ober-Lehrer auf. Doch selbst die mahnende Ansprache des Jurors sorgte nicht für Besserung. Zu viel des Guten für die Zuschauer, die Lenas Verhalten als kindisch abstempelten. „Wie primitiv und unerwachsen kann man eigentlich sein“, fragte ein User genervt. Manchem Nutzer tat speziell der vortragende Österreicher leid: „Voll professionell! Da bereitet sich einer wochenlang vor und am Ende kichert eine die ganze Präsentation lang wie eine 8-Jährige rum; man bekommt kaum was mit. Einfach nur schwach.“

Für den ganz großen Coup sollte es für die „Wurstmütze“ letztendlich nicht reichen. Der „Rollikup“, eine Anhängerkupplung für Rollstühle, bekam die meisten Stimmen des Publikums. Auch nordbuzz.de* berichtet über den Lachanfall von Lena Gercke bei „Das Ding des Jahres“.

Schauspielerin begrapscht Lena Gercke - Moderatorin kommentiert anzüglich

Update vom 17. März: Die Oberweite von Lena Gercke sorgt offenbar für Begeisterung unter den Promi-Damen. Erst kürzlich kommentierte Lena Meyer-Landrut äußerst wohlwollend den Side-Boob der Moderatorin, jetzt legte Janin Ullmann nach - und das wortwörtlich.

Auf ihrem Instagram-Account postete die Schauspielerin Fotos, auf denen sie Lena Gercke begrapscht. Bereits im zweiten Jahr in Folge. „Bei mir ist man (meistens) in guten Händen!“, schreibt Ullmann zu den Aufnahmen. Und Lena Gercke? Auf dem Foto von 2018 blickt sie noch sehr irritiert, ein Jahr später deutlich weniger. Sat.1-Frühstücksfernsehen-Moderatorin Marlene Lufen kommentierte die heißen Fotos mit einem anzüglichen Kommentar: „Und ein Jahr später hat sich @lenagercke an den beherzten Griff unter Frauen fast gewöhnt.“

Superheißes Foto von Lena Gercke: Man kann fast alles sehen - Sogar Lena Meyer-Landrut reagiert

Update vom 26. Februar 2019: Lena Gercke zeigt sich auf ihrem neuesten Instagram-Posting super sexy: Sie schaut lasziv in die Kamera, trägt ein Kleid mit Spaghetti-Trägern. Ihre Brust ist dabei halb zu sehen. Die Fans sind begeistert: „Wow“ oder auch „Schönste Frau der Welt“, lauten zwei der zahlreichen Kommentare.

Den heißen Anblick von Lena Gercke kommentiert sogar ihre Namensvetterin Lena Meyer-Landrut:

Update vom 24. Februar 2019: Lena Gercke macht derzeit Urlaub auf den Malediven und verwöhnt ihre Fans mit neuen Urlaubsbildern: Am Wasser, vor Palmen (nicht aus Plastik) und im gelben Bikini am Strand. Dieses Bikinibild hat es in sich. Die Moderatorin präsentiert sich mit gespreizten Beinen und herausgestreckter Zunge. Eine extrem anzüglich Pose, wie die Fans finden: „So ein freches Früchtchen“, schreibt einer. „Fast schon strafbar derartig reizvoll auszusehen, schäm dich....“, ein anderer. „Du bist wunderschön, aber dieses Foto ist oder empfinde ich als sehr sehr persönlich. Nur ein Gefühl“, lautet ein weiterer Kommentar.

Den heißen Anblick von Lena kommentiert sogar Lena Meyer-Landrut:

Lena Gercke räkelt sich verführerisch im großen Bett - und hat einen Rat für Singles

Update vom 12. Februar 2019: In schwarzer Spitzenunterwäsche präsentiert sich Lena Gercke auf einem aktuellen Instagram-Foto. Die einstige „Germany‘s Next Topmodel“-Gewinnerin erinnert damit ihre weiblichen Follower, sich anlässlich des bevorstehenden Valentinstags am 14. Februar schon mal die Lieblings-Dessous rauszusuchen. Auf dem Bild liegt die 30-Jährige entspannt auf einem Doppelbett, in der Hand ihr Smartphone. Denn für alle, die den Valentinstag solo verbringen, hat sie einen Tipp: „Oder ihr telefoniert einfach mit eurem besten Freund, falls ihr single seid“, schreibt sie auf Englisch.

Ihren Followern gefällt der Anblick, sie überschlagen sich mit Komplimenten. „Wunderschöner Anblick“, „Du siehst atemberaubend aus“ oder „Wow, Hammer“ ist in zahlreichen Kommentaren zu lesen.

Ob Lena Gercke den Tag der Liebenden selbst so verbringt, verrät sie nicht. Von ihrem Freund Kilian Müller-Wohlfahrt hatte sich das Model im vergangenen Jahr getrennt. Zuvor war sie von 2011 bis 2015 mit Fußballer Sami Khedira liiert.

Auch interessant:

Genau hinschauen: Lena Gercke sitzt wie einst Sharon Stone auf dem Stuhl

Update vom 10. Februar 2019: Lena Gercke (30) kann es nicht lassen: Schon wieder postete sie heiße Fotos von sich auf Instagram, die ihre 2,1 Millionen Fans zum schmelzen bringen. „Hot as hell!“ und „Fire!“ lauten nur zwei der zahlreichen Kommentare unter ihrer neusten Fotostrecke.

Die erste und wohl bekannteste „Germany‘s next Topmodel“-Gewinnerin zeigt sich auf den Bildern, die vor einigen Jahren im Rahmen eines Shootings für die US-Ausgabe der Cosmopolitan entstanden sind, im sexy Actionfilm-Look. Doch vor allem ihre Pose auf dem ersten Foto dürfte bei ihren Fans Erinnerungen an einen weltberühmten Skandalfilm wecken. Keine Frage: Die Ähnlichkeit mit Sharon Stones legendärem Auftritt in dem Erotik-Thriller „Basic Instinct“ ist unverkennbar!

Das sehen auch einige ihrer Follower so: „Sharon Stone in Basic Instinct fällt mir zu diesem Bild ein,“ schreibt einer. Der Film aus dem Jahr 1992 wurde durch eine erotische Szene weltberühmt, in der die heute 60-jährige Schauspielerin Sharon Stone als Femme fatale bei einem Verhör in ähnlicher Pose wie Lena auf einem Stuhl sitzt - allerdings ohne Höschen.

Lena Gerckes Fans verwundert über Unten-Ohne-Foto - sie haben eine ganz spezielle Frage

Update vom 05. Februar 2019:Bei Topmodel Lena Gercke (30) läuft es derzeit mehr als rund. Zum einen wird die Gewinnerin der ersten Staffel von „Germany‘s next Topmodel“ bei der diesjährigen GNTM-Staffel zu ihren Wurzeln zurückkehren: Sie wird neben Model-Mama Heidi Klum als Gast-Jurorin einspringen.

Und auch privat soll es bei ihr gerade super laufen. Es gibt Gerüchte, dass die 30-Jährige sich mit einem Sportler sehr gut verstehen soll. Und die kommen nicht von ungefähr: Beim Ball des Sports 2019 soll Lena Gercke laut „Bild“ die Party gemeinsam mit dem deutschen Tennis-Ass Alexander Zverev (21) verlassen haben. Anschließend heizte die Blondine die Gerüchteküche auf Instagram noch weiter an.

Dass es dem Model zur Zeit offenbar richtig gut geht, zeigt auch eines ihrer neuesten Instagram-Bilder. Auf dem Schnappschuss ist Lena Gercke zu sehen, wie sie glücklich in die Kamera strahlt. Die hübsche Marburgerin posiert kaum geschminkt und mit lässigem Dutt in einer gemütlichen Wohnung. So weit, so unspektakulär. Alles andere als normal ist jedoch ihr Outfit: Bis auf einen weiten Pulli und ein paar dicke Socken trägt das Model nämlich offenbar NICHTS! Zumindest ist weit und breit keine Hose zu sehen.

Das haben auch ihre Fans entdeckt. Ein User kommentiert die Frage, die wohl allen auf der Zunge liegt: „Wäre interessant, ob sie was drunter trägt.“ Ein anderer wird noch konkreter: „Hose vergessen?“

Aber auch Komplimente erntet das Bild: „Wow! Beine bis zum Hals!“ und „Du bist einfach eine wunderschöne Hammerfrau, Lena!“ lauten zwei der zahlreichen Kommentare.

Lena Gercke gewährt Einblicke in enorm knappem Badeanzug

Update vom 22. Dezember: Lena Gercke schickt ihren Fans auf Instagram Grüße aus dem Naturhotel Forsthofgut. Und die haben es in sich: Die Blondine zeigt sich in einer Hot Tube in einem extrem knappen schwarzen Badeanzug, der seitlich sehr tiefe Einblick zulässt. „Cooling down before Christmas“ schreibt sie dazu.“ Ihre Fans sind begeistert: „Heiß, heißer, am heißesten“ oder einfach nur „Wow“ lauten die Kommentare.

News vom 18. Dezember: Lena Gercke packt aus, was sie beim ominösen „Promi-Tinder“ erlebt hat

Nach der Trennung von Kilian Müller-Wohlfahrt im Mai 2018 ist Model und Moderatorin Lena Gercke wieder Single. Davor war sie von 2011 bis 2015 mit Weltmeister Sami Khedira zusammen. Im Gespräch mit dem DB-Magazin „mobil“ verriet die 30-Jährige nun, dass sie auch schon mal im Netz auf Männersuche ging. Die gewöhnliche Version der Flirt-App Tinder ist für sie aber tabu. „Als Person in der Öffentlichkeit hat man da eine innere Sperre. Ich kann mich nicht einfach mit wildfremden Menschen treffen und mich öffnen. Die meisten würden schon sehr viel über mich wissen, ich dagegen nichts über sie.“

Video: Die schönsten Urlaubs-Fotos von Lena Gercke

Raya: Lena Gercke über die Promi-Version von Tinder

Für Promis gibt es aber eine Alternative - Raya heißt die App, es ist sozusagen die VIP-Version von Tinder. Die Celebrity-App gewährt nur ausgewählten Persönlichkeiten Zugang zur Community, zumeist Promis und Künstlern. Lena Gercke erzählt im Interview, welche Erfahrungen sie auf Raya sammelte. „Ich war mal kurz drauf, man kennt den einen oder anderen.“ Aber insgesamt empfindet sie das Online-Dating als „sehr oberflächlich“.

Video: Darum ist Lena Gercke - Fan irritiert

Darum sind Online-Flirts nichts für Lena Gercke

Gercke: „Es gibt einige Menschen, die mich vielleicht optisch im ersten Moment gar nicht angesprochen hätten, in die ich mich aber trotzdem verliebt habe.“ Doch es gibt noch einen anderen Grund, warum Online-Flirts nichts für sie sind: „Ich bin viel zu schüchtern. Ich könnte mich nie mit jemandem verabreden, mit dem ich nur geschrieben habe.“

Die Männer werden aber sicherlich auch andere Wege suchen, um mit dem attraktiven Model in Kontakt zu treten.

Lena Gercke bei „The Voice of Germany“: Ist sie hier etwa oben ohne?

Bei „The Voice of Germany“ ging es im Halbfinale darum, wer als Finalist weiterkommt. Lena Gercke bei „The Voice of Germany“: Ist sie hier etwa oben ohne?

Lena Gercke in knappem Mini-Lederkleid - doch Fans starren nur auf Füße

Lena Gercke zeigt sich in einem neuen Post wie immer richtig heiß. Aber die Fans interessiert nur eins - ihre Füße.

